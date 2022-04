Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo mese di maggio. In un primo momento era stato annunciato il debutto di Viola come il mare, la nuova fiction con Can Yaman e il ritorno di Emigratis, lo show comico condotto da Pio e Amedeo.

Ebbene, alla fine in casa Mediaset hanno scelto di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia e per il momento sia Can Yaman che il duo Pio-Amedeo non sono presenti nel palinsesto di maggio.

Cancellata Viola come il mare con Can Yaman: cambio programmazione Mediaset maggio

Nel dettaglio il cambio programmazione Mediaset per il mese di maggio riguarda in primis il divo turco Can Yaman, la cui prima fiction italiana Viola come il mare era attesissima dai fan.

La messa in onda, prevista tra aprile e maggio in prima visione assoluta su Canale 5, però è ufficialmente saltata.

Mediaset, infatti, ha fatto sapere che questa nuova serie televisiva non andrà in onda più da maggio, ma slitta direttamente al prossimo autunno 2022.

Slitta il ritorno di Pio e Amedeo con Emigratis

Insomma i fan del divo turco dovranno pazientare ancora un bel po' di mesi prima di poter vedere le sei puntate di Viola come il mare nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Situazione analoga anche per Pio e Amedeo, di cui era stato annunciato il ritorno con lo show comico Emigratis, destinato questa volta al prime time di Canale 5.

Alla fine, però, anche in questo caso Mediaset ha avuto un ripensamento e la messa in onda della nuova edizione è slittata definitivamente al prossimo palinsesto autunnale.

Cosa andrà in onda nel corso delle prossime settimane di programmazione Mediaset?

Il ritorno di Bonolis in prime time, spazio a Raoul Bova: cambio programmazione Mediaset maggio

Il mese di maggio segnerà il ritorno in prime time di Paolo Bonolis, che tornerà al timone di un nuovo ciclo di appuntamenti serali con Avanti un altro, il game show del preserale che continua a riscuotere grande successo di ascolti in daytime.

Il game show andrà in onda di domenica sera a partire dall'8 maggio 2022 e terrà compagnia ai telespettatori fino alla fine del mese.

Tra le novità della programmazione di Canale 5 spicca anche la nuova fiction che vedrà protagonista Raoul Bova, dal titolo Giustizia per tutti, la cui messa in onda è in programma a partire da mercoledì 18 maggio in prime time.

Trattasi di una serie particolarmente attesa, dato che Bova reciterà per la prima volta al fianco della sua compagna Rocío Muñoz Morales, che sarà la protagonista femminile di questo poliziesco che promette grandi colpi di scena nel corso delle sei puntate di messa in onda. Il pubblico apprezzerà? La risposta nelle prossime settimane.