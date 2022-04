Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 21 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Jimmy farà ritorno a casa dopo un periodo trascorso con la madre. Niko non potrà fare a meno di notare diversi cambiamenti nell'atteggiamento di suo figlio, pensando che possa essere stato influenzato dalla vicinanza con Micaela. Tuttavia il rapporto fra madre e figlio si consoliderà sempre di più, portando il giovane Poggi a sviluppare un senso di gelosia nei confronti della donna,

Upas, spoiler 21 aprile: Niko geloso del rapporto fra Micaela e Jimmy

Nel corso della puntata di Un posto al sole del 21 aprile si assisterà al ritorno a casa del piccolo Poggi.

Il bambino, difatti, si era allontanato per qualche giorno, per trascorrere le festività pasquali in compagnia della madre. Jimmy apparirà cambiato negli atteggiamenti, nonostante sia stato via solo pochi giorni.

Niko attribuirà il cambiamento del figlio all'influenza della madre e della zia Manuela. Tuttavia non potrà non notare che il figlio si sia molto avvicinato a Micaela, iniziandola a riconoscere come figura genitoriale. Nonostante il giovane Poggi abbia lasciato libero Jimmy di costruire un rapporto con la madre naturale, non riuscirà a non nutrire una certa gelosia nei confronti della sintonia venutasi a creare fra suo figlio e la giovane Cirillo.

Una visita inattesa sconvolge Renato

Al centro delle trame ci sarà anche Poggi senior, per il quale sembrano esserci dei guai in vista.

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 21 aprile, Renato, difatti, riceverà una visita inaspettata che gli rompere gli equilibri.

A causa di questo evento l'uomo finirà per cadere in una dolorosa crisi. Gli spoiler, però, sono criptici, e non anticipano cosa possa accadere nello specifico al dottor Poggi.

Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: lo stato di salute di Chiara preoccupa chi le sta vicino

La puntata di Upas del 21 aprile lascerà spazio anche alle vicende che vedono coinvolta Chiara Petrone. La ragazza, dopo il dramma che ha vissuto, faticherà a riprendersi. Inoltre le sue condizioni di salute preoccuperanno non poco coloro che le stanno accanto, causando loro malumori. Tuttavia, anche in questo caso gli spoiler non si spingono oltre, non spiegando esplicitamente chi possano essere nello specifico tali persone.