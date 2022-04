Sorprendenti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, in programma ad aprile negli Usa.

Gli spoiler americani annunciano che Liam Spencer (Scott Clifton) accetterà di assecondare la convinzione di Steffy Forrester di essere ancora sposati dopo il suo risveglio dal coma. Una decisione, che creerà non poche conseguenze nel suo matrimonio con Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful: Steffy entra in coma dopo la sparatoria

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente in America si soffermano sulle conseguenze della sparatoria che ha condotto Steffy in gravi condizioni.

Tutto inizierà quando Sheila, in preda alla rabbia, non esiterà a minacciare la nuora con un'arma da fuoco. Finn, a questo punto, si precipiterà nel vicolo de Il Giardino, facendo scudo con il proprio corpo a quello dell'adorata moglie.

Purtroppo il medico verrà trafitto all'intestino da un colpo di pistola sparato dalla madre, mentre Steffy sconvolta cercherà di comporre il numero dell'ambulanza, se non venisse fermata da Sheila. Proprio quest'ultima scaricherà il caricatore contro di lei, mandandola in coma.

Deacon ritroverà i due giovani riversi in una pozza di sangue, tanto da chiamare i soccorsi, che non potranno fare altro che constare il decesso di Finn. La giovane Forrester, invece, verrà ricoverata in clinica in gravissime condizioni.

Forrester jr crede di essere ancora sposata con l'ex marito dopo il coma

Nelle puntate di Bold and Beautiful in programma nel 2023 in Italia, Ridge e Liam rimarranno senza parole quando Steffy crederà di essere ancora sposata con l'ex marito. La giovane Forrester, infatti, si risveglierà dal coma, non avendo alcun ricordo di Finn e della sparatoria, in cui è rimasta coinvolta.

Una nuova situazione che ovviamente metterà in difficoltà Spencer. Alla fine, l'uomo deciderà di assecondare la convinzione dell'ex moglie in quanto preoccupato per la sua guarigione.

Hope e Brooke non vogliono che Liam assecondi la convinzione dell'ex moglie

Nel frattempo, Brooke, Taylor e Ridge avranno uno scontro sul piano di cura, a cui Steffy verrà sottoposta.

I genitori della ragazza, infatti, vorranno che Liam finga di essere ancora suo marito a differenza di Logan, che non apparirà per nulla convinta. Anche Hope non sembrerà per nulla felice di questa nuova situazione visto che dopo tutto Liam è suo marito.

I portali americani annunciano che la giovane Logan proverà a riportare Steffy alla realtà.