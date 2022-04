Nella giornata di venerdì 15 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, anche nelle nuove puntate, Ida sarà protagonista del dating show. A tal proposito, Platano è stata attaccata da Tina e la dama si è messa a piangere.

Nel frattempo, Cipollari ha avuto anche una discussione con Sara. Inoltre, Gloria ha deciso di lasciare Guarnieri, perché Riccardo ha iniziato a sentire Mariagrazia. La conoscenza fra Aneta e Diego, invece, sta procedendo bene. Durante le riprese, c'è stato anche spazio per le vicende sentimentali di Luca e Veronica.

Uomini e Donne, registrazione 15/4: Tina si scontra con Ida, Platano in lacrime

Le indiscrezioni sulla registrazione di Uomini e Donne del 15 aprile, trapelate in rete sull'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 non mancheranno scontri. In particolar modo, le indiscrezioni rivelano che Tina Cipollari ha avuto uno scontro con Ida Platano, ma non è chiaro il motivo della lite. Nelle precedenti puntate, l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi non aveva visto di buon occhio l'atteggiamento della parrucchiera nell'avere chiuso la frequentazione con Alessandro e avere instaurato un rapporto di amicizia con il suo ex fidanzato.

Al momento, pertanto, non è chiaro cosa abbia scatenato lo scontro in studio e se c'entri Riccardo, l'unica cosa certa è che Ida ha ballato nuovamente con Guarnieri. A causa dello scontro con Tina, Platano è scoppiata a piangere.

Uomini e Donne, riprese 15/4: Tina attacca Sara

Anche Sara è finita nel mirino di Tina Cipollari.

La dama toscana, infatti, ha iniziato a sentire un nuovo signore e ha chiuso la conoscenza con Antonio. Quest'ultimo ha spiegato di nutrire un interesse nei confronti di Alberta, una nuova dama del parterre. A questo punto, dopo avere sentito le parole del single, Tina è intervenuta e ha attaccato Sara. L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha fatto notare alla donna di essere sempre la seconda scelta degli uomini che frequenta.

Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non rivelano come abbia reagito la dama e se si sia messa a piangere come Ida Platano, a causa delle parole di Tina.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Gloria chiude con Riccardo Guarnieri

Nel frattempo, Gloria ha deciso di chiudere con Riccardo. Infatti, Guarnieri ha iniziato a sentire Mariagrazia e ha organizzato un'uscita con la dama del parterre nella serata di venerdì 15 aprile. Fra Aneta e Diego, invece, le cose sembrerebbero andare bene e Tavani ha dichiarato di avere attrazione mentale per la dama. Per il trono classico ci sono state importanti novità per Luca, perché ha baciato Lilli in esterna. A quel punto, Soraia è rimasta molto male, apprendendo l'avvicinamento fra il tronista e la corteggiatrice. Veronica è uscita con Federico, ma il single ha dichiarato di avere bisogno di tempo per aprirsi.