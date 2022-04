Sabato 9 aprile su Canale 5 Barù e Davide Silvestri sono stati ospiti di Verissimo per parlare della loro amicizia. L'ex attore di Capri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Jessica Selassié e sui suoi fan. Il 40enne ha sostenuto che alcune persone credono che sia colpa sua se tra la Principessa e Barù non è nata una relazione. Secondo Davide, però, le cose non sarebbero andate affatto così.

Silvia Toffanin ha mostrato alcune dichiarazioni di Jessica Selassié rilasciate a Verissimo

Durante l'intervista a Davide Silvestri, Silvia Toffanin ha mandato in onda alcune dichirazioni rilasciate da Jessica Selassié a Verissimo.

Nel dettaglio, la Principessa aveva dato la colpa a Davide se Barù non l'ha mai considerata: "Lui si è fatto condizionare".

La 27enne sarebbe venuta a conoscenza che Silvestri e Soleil Sorge non parlavano bene di Jessica con Barù: "Ho visto dei filmati dove dicevano che mi ero avvicinata per dinamiche, mettendolo in guardia".

La versione dell'ex gieffino

Davide Silvestri ha smentito categoricamente le dichiarazioni di Jessica Selassié. L'ex attore di Capri ha precisato di non avere mai parlato male della Principessa. Sulla base di quanto dichiarato il 40enne ha fatto sapere che tra qualche mese ci sarà il suo matrimonio con Alessia. A quel punto Silvia Toffanin ha chiesto al futuro sposo se tra gli invitati ci sarà anche la vincitrice del GFVip 6.

L'ex gieffino ha dato una risposta positiva: "Perché no? Non ho nulla contro di lei, anzi". A tal proposito il diretto interessato ha svelato un "piano" che ha in mente: "Se Barù la vede lì li facciamo mettere insieme". Silvestri indirettamente ha punzecchiato la Principessa e alcuni suoi fan: "La gente pensa che è colpa mia, ma io li farò mettere insieme".

Poi, Davide Silvestri ha tagliato corto con una velata frecciatina alla 27enne: "Almeno vediamo se è colpa mia o sua".

Barù spara a zero sulla Principessa, lei smette di seguirlo su Instagram

A fare eco alle dichiarazioni di Davide Silvestri, ci ha pensato Barù. Il food blogger ha precisato di non essere mai stato innamorato di Jessica Selassié.

A detta del 40enne,s i è trattato solamente di attrazione fisica. Dunque, l'ex gieffino ha fatto sapere che la storia non è mai esistita ma è stata solamente frutto di alcuni telespettatori: "Il pubblico dice che la volevo? Ma io voglio tante cose".

Ovviamente, l'intervista di Barù non è passata inosservata alla Principessa. Poco dopo le dichiarazioni del food blogger a Verissimo, Jessica Selassié ha smesso di seguire su Instagram l'ex coinquilino del GFVip 6. La 27enne potrebbe esserci rimasta male per dichiarazioni di Barù.