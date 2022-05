Sophie Codegoni e Alessandro Basciano pronti per convolare a nozze? In un'intervista gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6 hanno precisato di avere dei progetti per il futuro. Tuttavia, sia la 21enne milanese che il bel ligure hanno scartato i fiori d'arancio. Sophie e Alessandro vogliono prima portare avanti la loro carriera.

Come si sono conosciuti i 'Basciagoni'

Sophie Codegoni ha incontrato Alessandro Basciano nella casa più spiata d'Italia. In principio, l'ex volto di Temptation Island era indeciso se corteggiare la 20enne milanese o Soleil Sorge.

Pochi giorni dopo la "convivenza forzata", Basciano ha compreso che al suo fianco voleva Sophie.

Nonostante gli alti e bassi mostrati al Grande Fratello Vip 6, la coppia lontano dai riflettori va a gonfie vele. Usciti dal Reality Show condotto da Signorini, i "Basciagoni" hanno continuato la convivenza.

Sophie: 'Prima la carriera'

Nel corso dell'intervista a Fanpage, Sophie Codegoni ha confidato di andare d'accordo con Alessandro Basciano, perché guardano lo stesso orizzonte: "Prima la nostra carriera". Entrambe gli ex gieffini preferiscono fare le cose con calma e dedicare spazio e tempo alla carriera professionale. Tuttavia, la 20enne non ha nascosto che insieme al suo fidanzato sogna un futuro insieme: la coppia vorrebbe avere dei figli e convolare a nozze.

Per il momento Codegoni ha rivelato che la coppia sta cercando una nuova casa dopo poter vivere insieme. Successivamente Sophie ha affermato: "Sto aspettando l'anello". La diretta interessata non ha parlato di matrimonio, ma di ufficializzazione del fidanzamento.

A fare eco alla sua fidanzata, ci ha pensato Alessandro. Il diretto interessato ha rivelato che presto arriverà, visto che ha sempre mantenuto le promesse.

Cosa pensano di Lulù e Bortuzzo?

Nell'intervista Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rivelato cosa pensano della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere molto dispiaciuta per come siano andate le cose: "Non credo sia successo qualcosa di particolare". Secondo la 20enne, Manuel lontano dal GFVip 6 ha solo compreso che aveva obbiettivi diversi da quelli della sua fidanzata: "Spesso ha detto che doveva pensare alla sua vita, per tornare a nuotare".

Per Basciano invece, Lulù nell'ultimo periodo era piuttosto stanca e stressata.

Sophie Codegoni parla dell'ex Matteo Ranieri

Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Sophie Codegoni è stata seduta sul trono di Uomini e Donne. Uscita dal programma con Matteo Ranieri, la relazione è giunta al capolinea pochi mesi dopo.

La diretta interessata ha rivelato di aver appreso che il suo ex era diventato tronista solo all'ultimo, perché impegnata al GFVip 6. In merito al percorso di Ranieri, Sophie ha affermato: "Gli auguro di aver trovato la persona giusta, non porto rancore".