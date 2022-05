Dal 1° giugno ritorna Grey's Anatomy con le ultime cinque puntate della 18^ stagione, in onda su Disney+ fino al 22 giugno.

In particolare le ultime cinque puntate andranno in onda ogni mercoledì con una puntata a sera, partendo dal 1° giugno fino ad arrivare appunto al 22 giugno, quando ci sarà l'uscita ufficiale delle ultime due puntate.

Anticipazioni ultime cinque puntate

Grey's Anatomy ha annunciato una 19^ stagione pronta da ottobre in Italia, ma nonostante questo, la puntata 18x16 "Should I Stay or Should I go?" lascia la sensazione che l'autrice voglia portare la Serie TV verso una fine.

Entrando nel merito delle trame, Meredith ha accettato il lavoro in Minnesota ma sembra aver trovato motivazioni valide per restare e combattere per il Grey Sloan Memorial che rischia la chiusura. Una volta "salvato" il Grey Sloan, le intenzioni della Grey restano quelle di spostarsi definitivamente in Minnesota: questo lascia intendere, a livello di sceneggiatura, che se Meredith dovesse lasciare il suo ospedale ciò potrebbe rappresentare la fine della serie tv.

"I'll cover you" è il titolo della 18x17 che letteralmente significa "Ti coprirò". Una ex paziente di Link, Simon, arriva al pronto soccorso con la moglie incinta. Nel frattempo Bailey riceve un'offerta da Nick. Richard da segni di una ricaduta, come in passato.

In queste ultime puntate il dottor Nick Marsh, chirurgo esperto di trapianti che nella 14° stagione è arrivato dal Minnesota al Grey Sloan, sarà ospite in casa Grey, a sorpresa, e pare sia tornato per restare. Sarà quindi un triangolo amoroso che Meredith quello dovrà gestirsi tra Nick e il dottor Cormac Hayes (il "regalo" da parte di Cristina Yang).

In queste puntate si vedrà un ritorno: quello di Addison Montgomery, l'ex moglie di Derek. Questo ritorno al Grey Sloan farà parlare gli specializzandi per i corridoi dell'ospedale riguardo al rapporto tra Meredith e Addison. Non è chiaro se questo ritorno sia permanente o, come in qualche stagione precedente, la donna faccia solo qualche comparsata.

Tematiche attuali e ridondanza narrativa

Nella 18^ stagione, e nelle ultime puntate, vengono affrontate tematiche attuali come la "sindrome da burnout" della Bailey e il figlio di Owen e Teddy che cercano di affrontare al meglio e da buoni genitori il loro figlio Leo, lasciandolo libero di esprimersi come preferisce.

Grey's Anatomy piace al pubblico ed è anche conosciuto tanto perchè affronta molte di queste tematiche, confermandosi ad ogni puntata un "pioniere" televisivo. Non mancheranno neanche i "triangoli" amorosi. Mentre è studiato il ritorno di Addison che, oltre ad aiutare il programma di studio dell'ospedale, sarà lo strumento che farà riappacificare Richard e Meredith, ancora in lite per la decisione di quest'ultima dell'offerta in Minnesota.