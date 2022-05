Cambio programmazione in arrivo per la finale di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà delle modifiche legate alla messa in onda dell'ultima attesissima puntata della stagione, quella in cui ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Lo show in prime time di Canale 5 è sempre stato trasmesso di sabato sera. La stessa cosa non succederà con la finale, dato che il 14 maggio non è prevista la nona e ultima puntata in tv.

Cambio programmazione per l'ultima puntata di Amici 2022 in tv

Nel dettaglio, il serale di Amici 2022 subirà delle modifiche legate alla messa in onda della nona e ultima puntata di questa edizione, quella in cui il pubblico scoprirà il nome del trionfatore assoluto di quest'anno, che si porterà a casa il montepremi di ben 150.000 euro.

Lo show fino a oggi è sempre stato trasmesso di sabato sera, riscuotendo un grande successo dal punto di vista dell'auditel.

La media di ascolti, infatti, è stata di oltre quattro milioni di fedelissimi a settimana, con uno share che ha toccato la soglia del 26% e picchi che sfiorano il 40% (soprattutto durante il momento della proclamazione dell'eliminato di turno).

L'ultima puntata di Amici 21 non andrà in onda il 14 maggio: ecco perché

Insomma, un successo su tutta la linea per la trasmissione di Maria De Filippi, che anche quest'anno ha saputo imporsi sul pubblico della rete ammiraglia Mediaset, riuscendo a consolidare uno dei titoli di punta della programmazione televisiva di Canale 5.

Eppure, a ridosso della nona e ultima puntata di Amici 21, la programmazione subirà delle modifiche.

Sabato 14 maggio, da calendario, era in programma la finalissima dello show, ma così non sarà.

Il motivo di questo cambio programmazione ha a che fare con la messa in onda di un altro show molto atteso dal pubblico televisivo italiano.

Trattasi della finale dell'Eurovision Song Contest, che andrà in onda in rigorosa diretta televisiva su Rai 1 proprio sabato 14 maggio.

La finale di Amici 2022 potrebbe slittare di una settimana su Canale 5

Di conseguenza, per evitare lo scontro diretto con lo show della rete ammiraglia Rai, che potrebbe catalizzare l'attenzione di milioni e milioni di spettatori, si è deciso di far slittare la data della finalissima di Amici 21.

Quando andrà in onda l'ultimo appuntamento con il talent show Mediaset?

Al momento non si hanno ancora notizie certe sulla messa in onda, ma a questo punto non si esclude che la finalissima possa slittare di una settimana rispetto al previsto.

In questo modo, quindi, l'ultima puntata del serale verrebbe trasmessa sabato 21 maggio in prime time su Canale 5.