Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni della puntata in onda su Rai 3 mercoledì 4 maggio 2022 alle 20:45 circa e su RaiPlay on demand e in replica. Raffaele e Ornella sono in piena crisi coniugale. La presenza di Elvira sembra molto importante per Raff in questo momento, visto che la moglie è costantemente impegnata nel lavoro e nella gestione delle emergenze in ospedale. Quelle attenzioni che una volta gli riservava mancano tanto al buon Giordano, che le ha trovate nella sua ''amica'' Elvira. Una situazione che sta per diventare ingestibile, come svelano gli spoiler Upas della settimana.

Intanto, Roberto prende una decisione che spiazza sia Lara che Filippo, dopo che Marina l'ha costretto a lasciare l'affare della compravendita dell'hotel Petrone.

Un Posto al sole episodio 5938 di mercoledì 4 maggio 2022

Chiara ha deciso di testimoniare alla polizia e raccontare che cosa è davvero successo la notte dell'incidente nel quale ha perso il padre. Era lei alla guida, e anche piuttosto alticcia. I sensi di colpa sono troppi forti e la scelta di liberarsi di questo peso dalla coscienza sembra averla sollevata un po'.

Tuttavia, i giornalisti non la lasciano in pace, alla ricerca di particolari sulla faccenda. Marina le sta accanto, continuando a fare muro contro Roberto e Lara.

Attenzione alle nuove puntate di Un Posto al sole, perché sarà proprio Lara, con le spalle al muro, a giocare un potente asso nella manica che metterà in difficoltà Marina e Roberto.

Roberto prende una decisione inaspettata

Nella puntata di Un Posto al sole di domani 4 maggio in onda su Rai 3, Ferri non ce la farà più a reggere alla tensione ai cantieri e all'ostinazione di Marina, che già l'ha fatto desistere dal rovinare la povera Chiara.

In modo del tutto inaspettato, Roberto sarà pronto a prendere una decisione che lascerà senza parole Lara, Filippo e la stessa Marina.

Attenzione però, perché Lara reagirà malissimo, incastrando Roberto e mandando in crisi Fabrizio, al quale proporrà un'alleanza per vendicarsi di Marina e della falsità che ha dimostrato nei suoi riguardi.

Raffaele verso Elvira, anticipazioni puntata del 4 maggio

Rossella continuerà ad avere dei dubbi e dei sospetti su Riccardo che, nei prossimi episodi, di riveleranno fondati.

Crovi infatti le spezzerà il cuore.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di domani fanno luce sulla crisi tra Raffaele e Ornella. Raff ormai non è più in grado di nascondere la sua attrazione per Elvira, che sta entrando di fatto nella sua vita riempiendola di quelle attenzioni che la moglie gli nega.

E così, Raffaele metterà a serio rischio il suo matrimonio, scegliendo di seguire il suo istinto e non la ragione.