Chi sarà il vincitore di Amici 2022? È questa la domanda che si pongono i numerosi spettatori e fan della trasmissione di Maria De Filippi, che si avvia ormai verso le battute conclusive.

Dopo una stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti, si avvicina la messa in onda della serata conclusiva, quella in cui ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto.

A deciderlo sarà il pubblico da casa col televoto e, in queste ore, una prima idea è arrivata dalla classifica generale del gradimento degli spettatori, che hanno avuto la possibilità di votare i concorrenti rimasti in gara.

Chi sarà il vincitore di Amici 21: ecco cosa dice la classifica del televoto

Nel dettaglio, durante una delle ultime puntate del daytime di Amici 21 è stato aperto un televoto in cui veniva chiesto al pubblico di votare il proprio preferito.

Il risultato di questa classifica finale potrebbe essere di grande aiuto nel cercare di capire come si orienterà il pubblico in vista della finalissima di questa edizione, dato che saranno gli spettatori da casa a esprimere la loro preferenza e non i tre giurati.

Ebbene, la classifica di questo televoto ha visato primeggiare il cantante Alex, che ha conquistato la prima posizione battendo l'altro cantate Luigi, che si è piazzato alla seconda posizione.

Flop per Albe nella classifica televoto di Amici 21

Terzo posto, invece, per il ballerino Michele, seguito in quarta posizione da Sissi e da Serena, che si è piazzata alla quinta posizione di questa classifica.

Chiudono la classifica Albe e Dario, che occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione di questa classifica del pubblico di Amici 21.

Di conseguenza, sembrerebbe chiaro che il pubblico da casa voglia che sia Alex ad avere la meglio e quindi che esca dalla scuola del talent show di Maria De Filippi come vincitore assoluto di quest'anno.

Mistero sulla finale di Amici 21: l'ultima puntata non va in onda il 14 maggio

In attesa di scoprire se al duello conclusivo per la finale ci sarà per davvero la sfida al televoto tra Alex e Luigi, aleggia il mistero sulla data di messa in onda dell'ultima puntata di Amici 21 su Canale 5.

Il talent show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda sabato 14 maggio, ossia la data in cui era prevista la finalissima di quest'anno.

Per evitare lo scontro diretto contro la finale di Eurovision Song Contest 2022, la programmazione Mediaset subirà delle modifiche e salterà proprio l'appuntamento in diretta con la finalissima di Amici 21.

Tuttavia, al momento, non si sa ancora quando verrà recuperato: l'ultima puntata potrebbe slittare al 15 maggio oppure passare direttamente alla settimana successiva.