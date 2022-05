Le vicende ambientate ad Una vita si tingeranno nuovamente di rosso. Le trame delle nuove puntate, provenienti dalla Spagna e in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada porranno fine all'esistenza di Natalia e Anabel Bacigalupe per i loro sporchi interessi.

Una vita: Natalia si costituisce per la morte di Marcos

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in onda a breve in televisione annunciano che Genoveva e Aurelio compieranno due delitti.

Tutto inizierà quando Natalia completamente succube della darklady porrà fine all'esistenza di Marcos.

Salmeron, infatti, convincerà la messicana ad eliminare, colui che aveva abusato di lei per molti anni in Messico. Un tentativo per far incolpare dell'omicidio Felipe (Marc Parejo) e sbatterlo per il resto dei suoi giorni in carcere. Purtroppo il piano di Genoveva non andrà a buon fine, visto che Natalia accuserà dei rimorsi di coscienza nei confronti del legale e contravvenendo all'accordo stipulato si costituirà alle guardie civili, dichiarando di essere l'unica colpevole. Per questo motivo, Alvarez Hermoso verrà subito rilasciato.

Genoveva obbliga una detenuta ad impiccare la Quesada

Nei prossimi appuntamenti di Una vita, il quartiere verrà sconvolto da un attentato anarchico, provocato da Soledad su ordine di Fausto.

Genoveva, a questo punto, precipiterà in strada, fingendo di aiutare il vicinato coinvolto nell'esplosione. Tuttavia, la donna si rifiuterà di dare soccorso a Felipe, vittima di una grave crisi respiratoria.

In seguito, la Salmeron capirà che Natalia si è addossata la colpa per liberare il suo ex marito da una condanna ingiusta.

Per questo motivo, la darklady obbligherà una detenuta ad impiccare la sorella di Aurelio dopo aver corrotto i poliziotto penitenziari. Ed ecco che Quesada morirà per mano della collega di cella mentre un altro fatto drammatico sconvolgerà il quartiere.

Aurelio pugnala Anabel in pieno ventre

Anabel si recherà in chiesa per organizzare i funerali di suo padre mentre una deflagrazione seminerà morte e distruzione.

La ragazza, a questo punto, andrà in cerca di suo marito, che senza pensarci un momento la pugnalerà in pieno ventre dopo averla stretta in un abbraccio. Aurelio, infatti, avrà intenzione di appropriarsi di tutto il patrimonio della famiglia Bacigalupe per poi sposare l'amante dopo l'annullamento delle nozze da parte di Felipe. Quale sarà la reazione di Quesada quando scoprirà che Genoveva ha pianificato l'assassino di sua sorella?