Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della semifinale di Amici, i fan si stanno lanciando in pronostici sugli allievi che vorrebbero come vincitori della ventunesima edizione. Dopo aver saputo che Alex e Luigi hanno conquistato quasi il 75% delle preferenze al televoto, alcuni spettatori si sono esposti sperando che siano proprio loro due a giocarsi la vittoria in finale. Il cantautore del team Cuccarini-Todaro, però, rischia di essere eliminato il 7 maggio: il verdetto del ballottaggio dell'ottava puntata serale, sarà svelato solo al termine della serata di domani.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Sabato 7 maggio saranno svelati i nomi degli ultimi due finalisti di Amici: le anticipazioni della puntata che è stata registrata mercoledì 4 maggio, non hanno permesso ai fan di completare la rosa degli allievi che si giocheranno la vittoria finale.

Dato per certo che si esibiranno per il trofeo Sissi, Michele e Luigi, ora i telespettatori non aspettano altro che scoprire i due ragazzi che si aggiungeranno al cast definitivo della nona e ultima puntata di quest'anno del talent-show.

A contendersi i due posti disponibili, sono in quattro: Alex e Albe per il canto, Serena e Dario per il ballo.

La giuria ha scelto il quarto e il quinto finalista nel corso delle riprese di qualche giorno fa e, almeno fino a questo momento, nessuna notizia certa è circolata sul verdetto di questo spareggio.

Torna il sereno tra i protagonisti di Amici

Nell'attesa di scoprire la rosa completa dei finalisti di Amici 21 (e, in automatico, i due eliminati della semifinale), i fan sono concentrati su quello che sta accadendo all'interno della casetta negli ultimi giorni.

Grazie all'intervento di Maria De Filippi, due allievi si sono riavvicinati dopo un periodo costellato da liti accese e gelo.

Nel corso di un recente daytime, la conduttrice ha informato Alex e Luigi del fatto che il loro rapporto sta molto a cuore agli spettatori del programma, tant'è che quando vengono mostrati vicini e sorridenti il web impazzisce.

"Gli utenti dei social sono stanchi di vedervi litigare e vorrebbero che faceste la pace per ritrovare il legame che avevate prima", ha detto la padrona di casa del format facendosi portavoce di un pensiero comune.

"Quando i due cantanti si sorridono, il web esplode. In tanti vogliono che torniate amici come un tempo", ha concluso la presentatrice.

Le percentuali dei voti ai semifinalisti di Amici

Sono tanti i momenti in cui Alex e Luigi hanno dimostrati di aver seppellito l'ascia di guerra: nel corso dei daytime di Amici che sono andati in onda ultimamente, i due cantanti sono apparsi sereni, distesi e pronti a scherzare come facevano un tempo.

Che questi due allievi siano entrati nel cuore della gente a casa, è evidente anche dando un'occhiata al risultato del televoto per il preferito che è stato aperto qualche giorno fa.

Il 5 maggio, infatti, Maria De Filippi si è collegata con la casetta ed ha svelato la classifica generata dai voti che sono arrivati via sms a ridosso della semifinale.

A colpire tutti è stato il distacco in termini di percentuale tra i primi due e gli altri: anche se in sette hanno partecipato a questa votazione, chi si è piazzato sui gradini più alti del podio ha ottenuto quasi circa il 75% delle preferenze totali.

Il talento meno apprezzato dagli spettatori, è Dario (1,8%): sesto Albe con il 4,8%, quinta Serena con il 5,9% e quarta Sissi con il 6,1%.

Terzo posto per Michele (7,3%): il ballerino classico ha scavalcato molti veterani del cast un po' a sorpresa.

A conquistare la fetta più ampia di voti, sono stati i due cantanti non ancora citati: Luigi si è classificato secondo con il 35,1% ma a vincere è stato Alex con il 39%.

Vista la netta predilezione di chi guarda Amici per Strangis e Rina, il pubblico si aspetta che saranno proprio loro due a contendersi la vittoria in finale: sui social stanno circolando molti messaggi in cui si chiede alla produzione di rispettare la volontà della gente a casa, palesemente espressa in questo televoto.

Per giocarsi la coppa con l'amico Luigi, però, Alex deve prima superare il ballottaggio del 7 maggio contro Albe, Serena e Dario.