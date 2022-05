Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cesur e Suhan cercheranno Selma e per questo prenoteranno una stanza nell'albergo dove lavora la donna. I due passeranno la notte lì e avranno modo di parlare del bambino che la donna aspetta. Infatti, Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito e gli chiederà se vorrà dimenticare la sua vendetta per costruire una famiglia insieme a lei.

L'uomo però non risponderà alla domanda della donna.

Intanto, Cesur scoprirà tramite Cuneyt che Salih è coinvolto nell'omicidio di sua madre.

Suhan dirà a Cesur di non aver abortito

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Cahide andrà a trovare Korhan nella sua nuova casa e gli chiederà di ospitarla, in modo tale da portare a termine la gravidanza nel modo più tranquillo possibile e far nascere la bambina in tutta serenità. Allo stesso tempo, Cahide spiegherà al fratello di Suhan che non si sentirà più al sicuro nella tenuta di suo padre.

Cesur e Suhan continueranno a cercare Selma, amante presunta di Cuneyt. Proprio per questo motivo, i due protagonisti decideranno di prenotare una stanza nell'albergo dove lavora la donna e passeranno la notte lì.

In questa circostanza, tra la sorella di Korhan e suo marito si creerà una certa intimità e sarà una buona occasione per parlare del bambino che la giovane porta in grembo. In particolare, Korludag confesserà a Alemdaroğlu di non aver abortito e gli chiederà se sarebbe pronto a mettere da parte la sua vendetta per formare una famiglia con lei.

Cesur rimarrà spiazzato, ma non risponderà alla domanda della donna.

Cesur scoprirà che Salih è coinvolto nell'omicidio di sua madre

Cahide cercherà di ricucire il rapporto con Korhan, ma non otterrà buoni risultati. Allo stesso tempo, Hulya proverà a sedurre Tahsin, ma anche lei non avrà successo.

Intanto, Tahsin riceverà un video in cui Salih parlerà del piano per uccidere la madre di Cesur.

A quel punto il padre di Suhan chiamerà Alemdaroğlu e vorrà avere un confronto con lui, in merito al video che ha ricevuto.

Allo stesso tempo, però, Cesur riuscirà a sapere da Cuneyt che Salih è coinvolto nell’omicidio di sua madre.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera turca per scoprire come si evolveranno le vicende intorno ai protagonisti. Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con Brave and Beautiful, potrà farlo tramite la piattaforma di Mediaset play.