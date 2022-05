Secondo le ultime anticipazioni delle repliche della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, Teresa sarà molto imbarazzata per il bacio con Pietro e cercherà di evitarlo, ma l'attrazione tra i due sarà troppo forte e se ne accorgeranno tutti. Vittorio nel mentre vorrà lasciare il segno in ambito lavorativo e farà di tutto per riuscirsi.

Poco dopo, Mori finirà vittima di un ricatto e l'unico modo per uscirne sarà quello di sposare Andreina. Quindi, Iorio si illuderà solo di avere un futuro con il proprietario de Il Paradiso delle Signore.

L'attrazione tra Pietro e Teresa sarà evidente a tutti

Nelle puntate in onda settimana prossima, Pietro si renderà conto che Teresa sarà molto intraprendente. Proprio per questo motivo, il proprietario de Il Paradiso delle signore deciderà di coinvolgere la ragazza in una questione professionale molto delicata.

Nel frattempo Vittorio sarà più deciso che mai a voler lasciare il segno e si scoprirà disposto a tutto. Invece, Teresa non riuscirà ad ignorare il bacio tra lei e Pietro. Infatti, la ragazza preferirà evitare quest'ultimo per l'imbarazzo, ma nonostante ciò l'attrazione che ci sarà tra i due è evidente e non si potrà nascondere tra le Veneri.

Intanto, le indagini su un omicidio che potrebbero coinvolgere proprio Pietro Mori continueranno a fare il loro corso.

Vittorio proverà ad avvicinarsi a Teresa

Poco dopo, Pietro verrà a sapere che sarà oggetto di una qualche strategia di vendetta, in cui ci sarà sul piatto della trattativa un delitto di guerra. Mori per controbattere a questo ricatto potrà utilizzare solo Andreina.

Nel mentre il proprietario de Il Paradiso ammetterà di essersi innamorato.

La Iorio allo stesso tempo si illuderà, ma resterà da vedere se la storia d'amore tra i due potrà avere un futuro, visto e considerato che l'unica via di fuga di Mori sarà rappresentata da Andreina.

E infatti, nonostante Mori si sia innamorato di Teresa, per risolvere i suoi problemi si preparerà a fare la proposta di matrimonio ad Andreina che dovrà essere all'altezza del lignaggio della ragazza.

A questo punto, Conti ne approfitterà per avvicinarsi a Iorio. Nel frattempo però Vittorio avrà anche da fare dal punto di vista lavorativo, in quanto sarà impegnato nel lancio di un prodotto: un nuovo rossetto.

Infine, arriverà l'ultimo giorno di lavoro di Teresa al Paradiso, ma un imprevisto sconvolgerà tutti. Infatti, Conti perderà il padre all'improvviso e Iorio non vorrà lasciarlo da solo. Proprio per questo motivo, Teresa farà un gesto che farà sentire tutto il grande magazzino vicino a Vittorio in questo giorno molto triste per lui.