Cos'è successo dopo la finalissima di Amici 21 su Canale 5? Ieri sera, 15 maggio, è andata in onda l'attesa ultima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha portato alla proclamazione del vincitore assoluto.

Ad avere la meglio al termine delle nove puntate previste di questa edizione, è stato il cantante Luigi che al rush finale ha battuto il ballerino Michele, conquistando così il premio in denaro di ben 150 mila euro.

Subito dopo la diretta, in studio ci sono stati dei veri e propri festeggiamenti per Luigi ma anche per gli altri finalisti di questa seguitissima edizione.

Finale Amici 21 su Canale 5: Luigi vince al televoto e batte Michele

Nel dettaglio, l'avventura di Amici 21 si è conclusa con la vittoria di Luigi che, al televoto finale di questa edizione, è riuscito a battere prima tutti gli altri cantanti che con lui sono arrivati a questa finalissima e poi, al rush conclusivo, contro il ballerino Michele, ha vinto.

Luigi Strangis ha conquistato così il montepremi finale di ben 150 mila euro e nel momento della proclamazione finale non ha potuto nascondere la sua emozione e la forte commozione, lasciandosi andare in un abbraccio liberatorio con Maria De Filippi.

Subito dopo la proclamazione del vincitore, si sono spenti i riflettori mediatici su questa edizione di Amici ma, la festa per Luigi, è proseguita anche al termine della diretta in onda su Canale 5.

Luigi festeggiato dopo la finalissima di Amici 21: cosa è successo

A testimoniare quello che è successo dietro le quinte dello show, subito dopo la finalissima, è stato il prof Raimondo Todaro, il quale ha pubblicato delle storie che testimoniano la grande festa che c'è stata in studio per Luigi e per gli altri finalisti di Amici 21.

Il giovane cantante è stato festeggiato e celebrato con tanto di torta, mentre i prof Todaro e Cuccarini sono apparsi scatenati più che mai mentre cantavano il ritornello del suo ultimo inedito.

A questi festeggiamenti che si sono svolti nello studio dove va in onda il pomeridiano di Amici, hanno preso parte anche gli altri finalisti Sissi, Alex, Michele, Albe e Serena.

Cuccarini e Todaro scatenati alla festa dopo la finale di Amici 21

Immancabile poi il momento "ballo" in studio per lasciare andare le tensioni accumulate durante la lunga diretta della finalissima e la prof Lorella Cuccarini, assieme ai finalisti di quest'anno, si è lasciata andare al ritmo della sua hit "La notte vola".

Insomma una grande festa per chiudere nel migliore dei modi Amici 21: l'appuntamento con il talent show Mediaset, però, è confermato già per la prossima stagione televisiva 2022/2023, come sempre diretto e condotto da Maria De Filippi.