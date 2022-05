La semifinale di Amici, è alle porte: sabato 7 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale ma, come i fan sanno bene, sarà registrata mercoledì 4. Tra poco più di 48 ore, dunque, sul web inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio, a partire dai nomi dei 5 finalisti. Maria De Filippi ha spiegato il meccanismo del penultimo appuntamento, precisando che il ballottaggio della serata sarà a quattro e porterà a due eliminazioni.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Oggi, lunedì 2 maggio, è andato in onda un daytime di Amici molto importante.

La prima parte della puntata odierna del talent-show, è stata dedicata ad una "gara televoto" alla quale hanno partecipato tutti e sette i semifinalisti.

La redazione ha precisato che il pubblico a casa avrà 24 ore di tempo per scegliere l'allievo preferito tra Alex, Albe, Sissi, Luigi, Serena, Dario e Michele: le votazioni saranno chiuse martedì 3 e la classifica sarà svelata giovedì 5.

Ogni ragazzo si è esibito in studio con il proprio cavallo di battaglia (gli ultimi inediti per i cantanti e una coreografia per i ballerini) per cercare di convincere i telespettatori di essere il migliore.

Il talento che si piazzerà al primo posto nella lista delle preferenze dei fan, vincerà un premio che non è ancora stato svelato.

Lo svolgimento della semifinale di Amici

La seconda parte del daytime di Amici del 2 maggio, è stata dedicata al meccanismo della semifinale.

Maria De Filippi si è collegata con la casetta ed ha illustrato ai sette talenti ancora in gioco le regole dell'ottava puntata.

La conduttrice ha subito informato i ragazzi che i posti disponibili per la finale sono 5, quindi nel corso della prossima registrazione (prevista per mercoledì pomeriggio) due di loro saranno eliminati definitivamente.

La gara si svolgerà in modo particolare e diverso dal solito: le squadre si sfideranno in tre manche e, al termine di ognuna, un allievo sarà promosso alla finalissima.

Visto che i cantanti sono di più rispetto ai ballerini, due partite vedranno contrapposti Alex, Sissi, Luigi e Albe, una vedrà confrontarsi Michele, Dario e Serena.

Alla fine della competizione, tre talenti avranno addosso la maglia dorata della finale e gli altri dovranno continuare a gareggiare per convincere la giuria a mandarli avanti.

L'esito dello spareggio negli studi Amici

I quattro allievi che non riusciranno ad ottenere il pass per la finale al termine delle tre manche, parteciperanno al ballottaggio eliminatorio della serata.

I giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, infatti, si ritroveranno davanti due cantanti e due ballerini e avranno il compito di decidere chi salvare e chi mandare via ad un passo dal sogno.

Maria De Filippi ha precisato che l'esito dello spareggio non sarà in base alla categoria di appartenenza: la giuria, infatti, potrebbe promuovere un cantante e un danzatore tra quelli a rischio, oppure due talenti dello stesso settore.

I ragazzi che gareggeranno nell'ultima puntata della ventunesima edizione di Amici, dunque, saranno cinque in totale e tra loro dovrà esserci per forza un ballerino (il migliore della seconda manche della serata).

I fan del programma, però, non escludono che la presentatrice possa avere in serbo qualche sorpresa. Interpellata dagli alunni su dove saranno comunicati i nomi degli eliminati, la padrona di casa ha risposto: "Saprete tutto in studio".

I telespettatori, dunque, ipotizzano che potrebbe accadere una cosa simile all'anno scorso quando Deddy fu eletto finalista quando ormai pensava di essere fuori dai giochi: il tutto avvenne in uno studio vuoto per non far circolare questa importante anticipazione.