Nella puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di lunedì 23 maggio, ci saranno importanti novità e colpi di scena. Le anticipazioni dell'episodio, infatti, rivelano che Angela e Franco resteranno uniti, per cercare di fare luce sulla web challenge in cui sono rimaste coinvolte Bianca e Gaia. I coniugi Boschi indagheranno e cercheranno la collaborazione della loro figlia. Nel frattempo, Silvia preferirà rimanere a Napoli e non andare a Bari da Giancarlo, mentre Guido e Mariella andranno a Siena.

Un posto al sole, anticipazioni 23 maggio: Angela e Franco Boschi indagano sulla web challenge

Da qualche settimana, Bianca e Gaia hanno iniziato a partecipare a una web challenge. Purtroppo, le due compagne di classe hanno dovuto sostenere sfide pericolose e hanno commesso, in alcuni casi, anche qualche reato. La piccola Boschi, ad esempio, ha dovuto imbrattare il muro della scuola, rubare dei soldi a Silvia Graziani e il cellulare di Viola Bruni. Invece, Gaia ha messo in pericolo la sua vita, provando a fare un selfie estremo a picco sul vuoto. In quell'occasione, la compagna di classe di Bianca è stata salvata da Renato e Raffaele. Nella puntata che andrà in onda in televisione il 23 maggio, Angela e Franco indagheranno sulla web challenge.

Un posto al sole, trama 23 maggio: Angela e Franco Boschi hanno bisogno dell'aiuto di Bianca

Angela e Franco, infatti, sono venuti al corrente del fatto che la loro figlia è rimasta coinvolta nella pericolosa sfida online e tenteranno di fare luce sulla vicenda. In particolar modo, i coniugi Boschi proveranno a capire chi si nasconda dietro la voce camuffata che impartisce ordini e minaccia i minorenni.

Infatti, le bambine sono state invogliate a partecipare alle competizioni con un ricatto, altrimenti le loro famiglie avrebbero subito ritorsioni. Per riuscire nel loro intento, Angela e Franco chiederanno la collaborazione della piccola Bianca, in modo da scoprire dettagli in più sull'organizzatore della web challenge. Al momento, le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole, che verrà trasmesso sul piccolo schermo lunedì 23 maggio, non rivelano se i coniugi Boschi tenteranno di indagare da soli o se coinvolgeranno la polizia.

Un posto al sole, puntata 23 maggio: Silvia non va a Bari, Guido e Mariella vanno a Siena

Durante la puntata, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Silvia, Guido e Mariella. In particolar modo, la proprietaria di Caffè Vulcano deciderà che non sia il caso di allontanarsi da Napoli in un momento delicato per sua figlia. Infatti, Graziani deciderà di non andare più a Bari dal suo compagno Giancarlo, per stare accanto a Rossella, ancora giù di morale per la fine della sua storia d'amore con Riccardo Crovi. Guido e Mariella, invece, dopo un buffo confronto con Cerruti, decideranno di andare a Siena, per tenere d'occhio il dottor Sarti e scoprire come si comporterà lontano da casa e se resterà fedele a Sasà. Non resta che attendere la serata del 23 maggio, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap partenopea.