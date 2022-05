Gli allievi di Amici 21 sono stati chiamati dai loro professori per esprimere un giudizio sui "rivali". A quanto pare, il commento di Serena ai danni di Dario ha fatto rimanere molto male l'allievo di Veronica Peparini. Il diretto interessato ha confidato che non si sarebbe mai aspettato un giudizio severo, soprattutto perché i due hanno sempre avuto un bel rapporto amichevole.

Le parole di Serena

In occasione dell'incontro con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Serena ha espresso un giudizio negativo su Dario. Scendendo nel dettaglio, l'allieva ha sostenuto che il "rivale" sia migliorato molto dal punto di vista interpretativo.

Al tempo stesso, però, la ballerina ritiene che dal pomeridiano al serale l'allievo di Veronica Peparini abbia avuto un calo. Nel corso delle varie performance, Serena non sarebbe riuscita a vedere il ballerino di prima.

A fare eco alla ballerina, ci ha pensato il maestro di latino-americano. Secondo Raimondo Todaro, tra Dario, Michele e Serena meriterebbe di arrivare alla finale di Amici 21 proprio la sua allieva.

Lo sfogo di Dario

In casetta, gli allievi hanno visualizzato l'incontro con i rispettivi professori. Michele non è rimasto colpito dal giudizio di Dario, in quanto il 18enne ha sempre detto in faccia cosa pensava di lui.

Dario ha preferito non esprimere un commento sul percorso di Serena.

Quest'ultima invece, si è espressa e non ha detto cose positive sul compagno di scuola. Per questo motivo Dario è rimasto deluso dalle parole di Serena: "Se tu te ne esci che questa cosa si vede anche mentre ballo, per me è una novità". L'allieva di Todaro, si è giustificata spiegando di avere risposto solamente a delle domande.

In replica, però, il 18enne ha ribadito che non si sarebbe mai aspettato un commento da una persona che considerava amica: "Dal non dire niente a nessuno, sta parlando tantissimo".

Tutti contro l'allieva di Todaro

Nonostante Serena abbia cercato di giustificare il suo atteggiamento e sminuire il suo pensiero, tutti i compagni di classe l'hanno bacchettata.

Alex e Sissi hanno spiegato che non è stata obbligata ad esprimere un giudizio negativo su Dario. Anche Albe - fidanzato di Serena - ha rimproverato la ballerina: "Devi dire quello che senti tu". Secondo il cantante - allievo di Anna Pettinelli - Serena avrebbe sbagliato. Sulla base di quanto dichiarato Albe ha fatto notare alla fidanzata che nessuno è obbligato a dire una cosa che non pensa all'interno della scuola di Amici 21.

A quel punto l'allieva di Raimondo Todaro ha abbandonato la conversazione, anche perché si è sentita a disagio nell'essere attaccata da tutti i suoi compagni di scuola.