La finale dell'Eurovision Song Contest, ha un po' scombinato i piani di chi lavora ad Amici. Per evitare lo scontro con la kermesse che quest'anno sarà trasmessa da Torino, i vertici Mediaset hanno deciso di spostare l'ultima puntata del serale. Accertato il fatto che il vincitore del talent-show non sarà proclamato sabato 14 maggio, non resta che capire quando tutto questo avverrà in diretta su Canale 5: le date più probabili, sembrano essere quelle di venerdì 13 e domenica 15.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per concludersi: tra meno di due settimane, infatti, il pubblico potrà scegliere il miglior allievo di quest'anno, ovvero colui/lei che ha conquistato il cuore di più spettatori.

L'unica puntata in diretta, però, non si sa ancora quando andrà in onda. Visto che il 14 maggio (giorno in cui era inizialmente prevista la finalissima) su Rai 1 sarà trasmesso l'Eurovision Song Contest con la conduzione di Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, i vertici Mediaset hanno dovuto pensare ad una data alternativa per evitare di scontrarsi con uno degli eventi musicali tra i più famosi del mondo.

Ad oggi, 6 maggio, non è ancora stata ufficializzata la giornata in cui sarà trasmesso il nono appuntamento con il serale del talent di Maria De Filippi, l'unico che non sarà registrato.

Le probabili nuove date dell'ultimo appuntamento con Amici

Stando a quello che riporta una pagina Twitter che da settembre diffonde le anticipazioni dettagliate di tutte le registrazioni di Amici, la finalissima potrebbe anticipare o slittare di sole 24 ore rispetto a quanto previsto prima del debutto.

"La finale di Amici sarà venerdì 13 o domenica 15 maggio? Indecisione a Mediaset", questo è quello che si legge sui social network a meno di un giorno di distanza dalla messa in onda della penultima puntata, che è stata registrata mercoledì 4 maggio.

Basandosi su questa indiscrezione, si evince che il vincitore del talent-show sarà proclamato a brevissimo e non sabato 21 maggio come qualche sito di gossip aveva ipotizzato recentemente: i cinque ragazzi che otterranno il pass per la serata finale, sono già al lavoro per preparare le esibizioni con le quali cercheranno di conquistare il gradino più alto del podio.

Il pubblico di Amici premia Alex ma teme la sua eliminazione

Nell'attesa di ulteriori informazioni sulla data di messa in onda della finale, i fan di Amici sono concentrati sui verdetti che saranno emessi domani sera.

Al termine dell'ottava puntata del serale, infatti, saranno svelati i nomi degli ultimi due allievi finalisti, ovvero coloro che riusciranno a vincere il ballottaggio a quattro.

Le anticipazioni della semifinale, infatti, non hanno fatto totale chiarezza sulle preferenze che i giudici hanno espresso nel corso della registrazione.

Per non rovinare l'effetto sorpresa, infatti, Maria De Filippi ha proclamato i primi tre finalisti dopo le consuete manche della gara (Sissi, Michele e Luigi), dopodiché ha chiesto ad Alex, Albe, Serena e Dario di rientrare in casetta.

I nomi dei due eliminati (e, di conseguenza quelli del quarto e del quinta finalista), dunque, sono stati svelati lontano dal pubblico, tant'è che ad oggi non sono ancora trapelate notizie certe a riguardo.

I telespettatori di Amici, però, hanno le idee chiare su chi vogliono che partecipi alla finale: il preferito del televoto è stato Alex (39% dei voti su sette alunni in gara), secondo Luigi col 35% e tutti gli altri lontani nella classifica.

Il giovane musicista che ha conquistato un'ampia fetta di fan, potrebbe non prendere parte all'ultima puntata: se i giudici dovessero preferire Albe, Serena o Dario, Alex verrebbe escluso dalla rosa dei finalisti nonostante sia il più amato dal pubblico di Amici.