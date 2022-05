Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai per l'estate 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di ritorni.

Il mattatore della stagione estiva di Rai 1 sarà sicuramente Don Matteo: la fiction dei record tornerà con le replica della stagione 12.

Sempre in prime time, spazio anche al ritorno di Serena Rossi, che tornerà con le repliche della prima stagione di Mina Settembre.

Don Matteo 12 in replica: anticipazioni palinsesti Rai estate

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di questa estate, in vigore a partire da giugno 2022, rivelano che in daytime ci sarà spazio per una nuova edizione di UnoMattina estate, che andrà in onda dalle 9 in poi in rigorosa diretta televisiva.

A seguire, alle 12.00, al posto di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, debutterà la trasmissione estiva dal titolo Camper, che girerà l'Italia in lungo e largo durante la bella stagione.

Alle 14.00, invece, sarà la volta delle repliche di Don Matteo: la fiction con Terence Hill farà compagnia al pubblico del primo pomeriggio con un doppio episodio quotidiano, che andrà avanti fino alle 16.00, quando ci sarà una delle novità più attese di questa stagione.

La nuova soap Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle signore in estate

Trattasi di Sei Sorelle, la nuova soap opera spagnola che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore 6 in daytime e che occuperà la fascia del pomeriggio per tutta la stagione estiva, in attesa poi del ritorno della soap italiana, confermata nel palinsesto autunnale con la settima stagione.

Il pomeriggio estivo di Rai 1 proseguirà poi con la nuova edizione di Estate in diretta e a seguire ci sarà spazio per Reazione a Catena, il fortunatissimo game show del preserale condotto anche quest'anno da Marco Liorni.

In access prime time, invece, al posto dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus, ritornerà l'appuntamento con Techetechetè.

Ritornano Mina Settembre e Don Matteo 12: anticipazioni palinsesti Rai estate

Per quanto riguarda la prima serata, invece, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di questa estate 2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mina Settembre.

La fiction con protagonista Serena Rossi tornerà in onda in replica con le puntate della prima stagione, che verranno trasmesse di domenica sera, tra giugno e luglio.

Sempre in prime time, di giovedì sera, ci sarà spazio per le repliche di Don Matteo 12, l'ultima stagione che ha visto protagonista assoluto Terence Hill, prima del passaggio di consegne a Raoul Bova.

Tra le fiction in replica previste questa estate in prima serata, è confermata anche la riproposizione de Le Indagini di Lolita Lobosco, con protagonista Luisa Ranieri mentre per gli show, al sabato sera, ci sarà spazio per la messa in onda di The Voice Senior, il seguitissimo talent show dedicato al mondo della terza età, presentato da Antonella Clerici.