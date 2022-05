Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 20 maggio 2022, sono ricche di colpi di scena.

C’è chi sarà implicato in vicende serie, come Bianca e la sua giovane amica che si scoprirà essere coinvolta nella web challenge. Quando la situazione di quest’ultima si farà rischiosa, la figlia di Franco si deciderà a fare qualcosa per salvarla. Rossella faticherà a tenere le distanze da Riccardo, che soffrirà per il tradimento con Virginia. Anche Renato non resisterà alla tentazione di chiedere aiuto a Giuditta e infrangerà la sua stessa promessa.

Marina farà una scoperta che le farà perdere il controllo della situazione e che la porterà a decidere di lasciare il capoluogo campano per andarsene all’estero.

Un posto al sole: Viola coinvolge Michele in un progetto scolastico

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Renato manifesterà a Raffaele la volontà di non voler più approfittare di Giuditta, ma le sue intenzioni risulteranno vane. Intanto Roberto continuerà a essere sotto il controllo della crudele Lara, che riuscirà a tenerlo in pugno grazie a una notizia appresa di recente. A scuola Viola proverà a parlare di criminalità ai suoi studenti allo scopo di sensibilizzarli, ma non riuscirà a ottenere l’effetto auspicato. Sarà così che Viola si recherà dal giornalista Michele per chiedergli di raccontare le sue esperienze contro la camorra agli alunni della sua classe.

Upas: la scoperta di Bianca, situazione sempre più tesa tra Mirko e Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Renato chiederà aiuto "a distanza" a Giuditta, infrangendo il suo proposito di smetterla di sfruttare la donna. Nel frattempo scatterà l’allarme antincendio nell’edificio scolastico e gli alunni della classe di Viola, che stavano ascoltando i racconti di Michele, si fionderanno fuori dall’aula.

A quanto pare si tratterà di un falso allarme. Mentre tutti ignoreranno chi sia il responsabile di questa bravata, Bianca scoprirà di non essere la sola a essere finita nella trappola della web challenge. Anche la sua amica Gaia è vittima delle manipolazioni del misterioso interlocutore.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, tra Alberto e Niko la situazione si farà ancora più insostenibile, con i due uomini che non riusciranno ad andare d’accordo.

Marina scoprirà che la sua vita sentimentale è stata un flop a causa dei marchingegni di Lara. Giordano non reagirà positivamente alla notizia che la sua acerrima nemica sia rimasta incinta di Ferri e sarà a un passo dal compiere un gesto imprudente.

Marina affronta Lara e lascia Napoli: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, dopo un ulteriore confronto con la sua acerrima nemica Lara, Marina farà i bagagli per andarsene a Londra e dimenticare le ultime vicende vissute. A scuola Bianca rivelerà a Gaia di essere anche lei vittima della web challenge e sarà proprio quando le due bambine saranno riuscite ad aprirsi che arriverà una nuova e pericolosa sfida: cosa decideranno di fare le due giovanissime?

Anticipazioni Upas: Rossella fa fatica ad allontanarsi da Riccardo, Mariella cerca di far aprire gli occhi a Cerruti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella, dopo aver lasciato Riccardo per via del suo tradimento, cercherà di prendere le distanze, ma non le sarà affatto semplice. Riccardo sarà divorato dai sensi di colpa, ma Virginia non sembrerà intenzionata a farsi da parte. Pur di aiutare l’amica a uscire dall’impasse pericoloso in cui si è cacciata, Bianca prenderà una difficile decisione. Infine la vicenda di Sarti, che sembra avere una tresca con un infermiere, spingerà Mariella a far aprire gli occhi a Cerruti.