A poco più di 24 ore dalla finalissima di Amici 21, sul web stanno circolando alcune indiscrezioni sulla prossima edizione e in particolare sui professori che comporranno il cast. Amedeo Venza fa sapere che Anna Pettinelli potrebbe lasciare il talent show dopo due anni di permanenza e che a sostituirla potrebbe essere un ex allievo dall'identità ancora sconosciuta. Possibili per i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, nessuna novità su Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Aggiornamenti sui futuri protagonisti di Amici

Domenica 15 maggio andrà in onda l'ultima puntata del serale di Amici 21, dove verrà eletto il vincitore tra Alex, Sissi, Luigi, Michele, Serena e Albe.

Ancor prima di sapere come andrà a finire questa edizione del talent show, Amedeo Venza ha deciso di informare i propri follower con un'indiscrezione sulla prossima, ovvero quella che debutterà su Canale 5 dopo l'estate.

Sul profilo Instagram dell'influencer, infatti, si legge: "Non è ancora terminata questa edizione che già escono gossip sulla prossima. Pare che tra i professori non ritroveremo più Anna Pettinelli".

L'insegnante di canto, che da un paio d'anni a questa parte è considerata l'antagonista numero uno di Rudy Zerbi, potrebbe essere vicina all'addio e già circolano ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto.

Teorie sulle possibili new entry di Amici

"A sostituire Anna potrebbe essere un ex allievo" ha aggiunto Amedeo Venza nella storia su Instagram.

L'influencer non ha fornito ulteriori dettagli su chi potrebbe prendere il posto di Pettinelli nel cast di Amici 22, cioè nell'edizione che inizierà a settembre.

Per quanto riguarda gli altri professori, si dice che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarebbero "intoccabili": il duo funziona talmente bene che gli addetti ai lavori non vorrebbero farne a meno.

Vicini alla riconferma anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: la coppia ha avuto successo al serale e potrebbe andare verso il bis nella stagione numero 22 del format Mediaset.

Nessuna novità, infine, è trapelata su Veronica Peparini: la coreografa è una veterana del programma e dovrebbe tornare dopo le vacanze, ma non si escludono colpi di scena.

Attesa per l'elezione del vincitore di Amici

Il cast della prossima edizione di Amici è in divenire e sicuramente non trapeleranno notizie certe a riguardo nei giorni a venire.

Il talent show, infatti, è ancora in onda con la fase serale: domenica 15 maggio verrà trasmessa l'ultima puntata di questa edizione, l'unica in diretta tra quelle andate in onda da settembre scorso su Canale 5.

A giocarsi il titolo di miglior allievo di Amici 21 sono i cantanti Alex Wyse, Luigi Strangis, Sissi Cesana e Albe La Malfa, i ballerini Michele Esposito e Serena Carella.

Domani 15 maggio i sei finalisti saranno valutati sia dal pubblico a casa che da una giuria tecnica (entrambi varranno il 50% nei verdetti delle varie sfide), questo almeno fino alla proclamazione dei "super finalisti".

Quando i ragazzi in gara rimarranno in due, gli esperti presenti in studio perderanno ogni potere e tutto passerà nelle mani del pubblico a casa: il vincitore, infatti, sarà l'artista che otterrà più preferenze al televoto.

L'unica ospite musicale della finalissima sarà Alessandra Amoroso: è stata Maria De Filippi ad annunciare la presenza della cantante in un collegamento radiofonico.