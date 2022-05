Antonino Spinalbese ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 25 maggio. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha confidato di avere voltato pagina dopo la fine della love story con la 37enne sudamericana. A tal proposito Spinalbese ha rivelato come sta affrontando la popolarità acquisita.

L’ex di Belen cambia vita

Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano De Martino, era stata protagonista di un amore travolgente con Antonino Spinalbese. La coppia aveva subito cercato un bebè, arrivato puntualmente nove mesi dopo. In seguito all’arrivo di Luna Marì, però, l’amore è andato scemando tanto da arrivare all’addio.

Archiviata la storia d’amore con la 37enne sudamericana, Antonino Spinalbese ha acquisito una grande popolarità. Al magazine di Signorini, il diretto interessato ha spiegato di essersi trasferito a Milano dove lavora nell’agenzia di comunicazione di un amico. Inoltre, si vocifera che Antonio starebbe pensando se accettare o meno un’allettante proposta di lavoro televisiva. Spinalbese è diventato un influencer, un testimonial e avrebbe creato un brand di moda a suo nome. Ma come sta vivendo il successo? Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Non mi interessano i soldi. Vivo in ciabatte e giro in metropolitana”.

Spinalbese starebbe frequentando una ragazza

Dal punto di vista sentimentale, pare che Antonino Spinalbese abbia ritrovato la serenità.

Il 27enne ha ammesso di frequentare una ragazza. Sebbene il diretto interessato abbia preferito non sbilanciarsi, gli addetti ai lavori avrebbero notato una certa somiglianza con Belen Rodriguez. Per quanto riguarda la precedente relazione, Antonino non è pentito di nulla. Il 27enne, è un papà premuroso con Luna Marì e non si sente per niente in competizione con Stefano De Martino.

Sui social Antonino è solito pubblicare post pieni d'amore per la sua bambina. Lui è Belen sono rimasti in ottimi rapporti, anche se la fiamma dell’amore si è spenta. L’unico rammarico che l’ex coppia ha ammesso di avere, è stato quello di aver corso troppo e bruciato le tappe.

Belen è tornata con Stefano De Martino

In seguito alla rottura con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino.

Dopo i rumor delle scorse settimane, la coppia ha deciso di mostrarsi pubblicamente. Belen, Stefano, Santiago e Luna Marì formano una bellissima famiglia allargata. In una recente intervista, il conduttore campano ha confidato l’intenzione di voler allargare la famiglia. Dopo avere sancito l’ennesimo ritorno di fiamma, Stefano De Martino sarà ospite a Le Iene: il programma condotto su Italia1 proprio da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.