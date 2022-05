La storia d'amore tra Belen e Stefano è sempre stata colma di alti e bassi, ma soprattutto di tira e molla. Dopo aver concepito insieme uno splendido bambino, Santiago, la coppia si è lasciata. Successivamente, però, sono tornati nuovamente a frequentarsi per un breve periodo per poi intraprendere, ancora per una volta, strade totalmente differenti. In particolare, in quel periodo, la showgirl argentina ha iniziato a frequentare Antonino Spinalbese da cui ha avuto la sua bambina, Luna Marì. Purtroppo, però, anche con quest'ultima fiamma, la storia d'amore non sembra essere durata molto a lungo.

Adesso, entrambi gli ex coniugi tornano a far parlare di loro.

Una romantica gita in barca a Napoli per Belen e Stefano

Da diverso tempo Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro di vari Gossip. Recentemente, infatti, sono circolati dei rumors sulla possibilità di un loro riavvicinamento. La coppia, però, ha sempre cercato di smentire il tutto, affermando di essere rimasti in rapporti civili per il bene del figlio che hanno in comune, Santiago. D'altro canto, però, sembra che adesso non possano più nascondersi.

Sui loro profili social, hanno pubblicato delle foto che non sono sfuggite agli occhi più attenti. In particolare, entrambi hanno postato dei selfie che li ritraggono su uno yacht.

Non è stato difficile, quindi, capire che si trattasse proprio della stessa imbarcazione in navigazione nel Golfo di Napoli.

Belen e Stefano al ristorante insieme

Oltre alla romantica gita, Belen e Stefano si sono concessi un pranzo nel cuore di Posillipo. Purtroppo per loro, però, questa volta sono stati traditi dai gestori del locale stesso, i quali hanno scattato dei selfie con la coppia e li hanno pubblicati sulla loro pagina social.

Pertanto, seppur la showgirl argentina e il presentatore napoletano abbiano cercato di nascondere la relazione in ogni modo, non possono più smentire nulla.

Difatti, gli scatti divulgati sui social sono risultati inequivocabili: gli ex coniugi sono tornati nuovamente insieme. D'altronde, però, ad occhi più attenti non è sfuggito un piccolo dettaglio: i due figli dell'argentina sono assenti.

Dove sono rimasti i figli di Belen e Stefano

Sembra proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano concessi un weekend lontani da ogni preoccupazione. Infatti, i figli Luna Marì e Santiago non erano presenti durante la loro gita romantica. Sono rimasti a casa insieme ai due nonni materni: Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Quest'ultimo, inoltre, è appena rientrato a casa dopo la breve esperienza, insieme al figlio Jeremias, nel reality di Canale 5, l'Isola dei Famosi.