Nuovi tradimenti e confessioni saranno al centro delle puntate di Beautiful trasmesse ad inizio giugno negli Usa. Gli spoiler americani della soap opera rivelano che Carter Walton dichiarerà il proprio amore a Quinn Fuller. Eric Forrester, invece, continuerà a vedersi con Donna Logan, all'oscuro della moglie.

Beautiful: Carter nutre ancora un'attrazione per Paris

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in programma ad inizio giugno negli Stati Uniti annunciano inediti colpi di scena. In particolare, l'attenzione sarà focalizzata sul triangolo amoroso formato da Brooke, Taylor e Ridge.

Logan, infatti, ascolterà i consigli di Deacon, tanto da recarsi a casa del marito per fargli una sorpresa a tarda a notte. In questo modo, la donna spererà di riconquistare il cuore dello stilista, indossando un abbigliamento succinto.

Inoltre, ci sarà spazio per Carter e Quinn. Proprio quest'ultima cercherà di convincere l'avvocato a mantenere le distanze da Paris. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo confesserà all'ex amante di nutrire ancora una sincera attrazione nei confronti della sorella di Zoe. Alla fine, Fuller informerà Walton che Buckginham porta solo problemi, tanto che farebbe meglio a dimenticarla.

L'avvocato ammette a Quinn di non aver mai smesso di amarla

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, Carter aprirà il suo cuore a Quinn.

Difatti, il giovane avvocato ammetterà all'ex amante di nutrire ancora dei sentimenti per lei e di non aver mai smesso di amarla anche quando lo ha lasciato per tornare insieme ad Eric. Inoltre, Walton informerà Fuller di aver cercato di dimenticarla con Paris che per lui rappresenta solo un ripiego. Una rivelazione, che non sembrerà del tutto spiazzare la signora Forrester, che in cuor suo ha sempre saputo la verità.

In questo frangente, Quinn ammetterà di nutrire dei sentimenti per Carter, sebbene non possa ricambiare in quanto impegnata con suo marito. A tal proposito, la creatrice di gioielli della Forrester Creations continuerà ad incolparsi per aver tradito Eric con il giovane avvocato. Purtroppo Fuller sarà ancora all'oscuro che il signor Forrester sta avendo una relazione extraconiugale con Donna da qualche settimana.

Eric si intrattiene sotto le coperte con Donna

Dall'altra parte, Eric continuerà ad intrattenersi sotto le coperte con l'ex moglie. In questo frangente, l'uomo e Donna ricorderanno i momenti passati insieme quando erano felicemente sposati. A tal proposito, Logan ribadirà all'ex marito che è stato il suo più grande amore. Una situazione, che ovviamente divertirà Eric, ma allo stesso tempo stancherà Donna, stufa di dover vedersi segretamente. Per questo motivo, la sorella di Brooke chiederà al suo amante di lasciare Quinn.