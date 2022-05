Sorprendente colpo di scena arriva dalle puntate di Beautiful trasmesse a maggio negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Steffy Forrester riuscirà a far arrestare Sheila Carter mentre si scoprirà la verità sulla morte di Finn.

Beautiful: Sheila spara a suo figlio e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un retroscena clamoroso riguardante la morte di Finn.

Tutto inizierà quando il dottore deciderà d'intervenire durante uno scontro tra sua madre biologica e sua moglie nei pressi di un vicolo vicino ad Il Giardino. In questo frangente, Sheila non esiterà a sparare un colpo di pistola prima a suo figlio poi a Steffy.

Se Finn verrà dato per morto, sua moglie verrà portata in ospedale in condizioni gravissime. Qui, la madre di Kelly riaprirà gli occhi dopo giorni di agonia, dimostrando però di aver perso la memoria, se non arrivasse il colpo di scena.

Una volta a casa, Steffy inizierà ad accusare dei flashback sulla notte della sparatoria, arrivando a capire che è stata Sheila a sparare a lei e Finn. Per questo motivo, la Forrester jr metterà in azione un piano per smascherare la suocera grazie alla complicità di Ridge e Taylor.

Il vice-capo Baker arresta la Carter

Nelle puntate Usa di Beautiful, Steffy darà appuntamento alla suocera alla casa sulla scogliera per visitare suo nipote Hayes. In questo frangente, la madre di Kelly accuserà Sheila di aver ucciso suo figlio Finn e di averle sparato un colpo di pistola, mandandola in ospedale.

La criminale, a questo punto, non potrà far altro che ammettere le sue colpe, ma non senza combattere. Una testimonianza, che sarà spiata dal vice-capo Baker, il quale metterà la Carter in arresto.

In seguito, Steffy informerà Li che è stata Sheila a porre fine alla vita di suo figlio. Una rivelazione, che non spiazzerà più di tanto la moglie di Jack, già reduce da un pesante scontro con la criminale in ospedale.

In quel frangente, Lì aveva impedito alla madre biologica di vedere il corpo esanime di Finn, pronunciando le seguenti parole: "Mi sto occupando di mio figlio". Un'affermazione, che aveva fatto pensare ai telespettatori che il dottore fosse ancora vivo.

Finn è ancora vivo

Ed ecco che i sospetti dei fan sulla presunta morte di Finn appariranno essere fondati.

Dai portali americani si apprende che il dottore non è in realtà morto nella sparatoria, che l'ha visto coinvolto insieme Steffy. Dall'altra parte, quest'ultima annuncerà a Liam di aver preso un'importante decisione. Di cosa si tratta? come reagirà la donna alla scoperta che suo marito è ancora vivo?

Non ci resta che attende le prossime anticipazioni della soap opera per vedere come evolverà questa story-line.