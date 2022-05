L'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia verso il gran finale. La soap opera del pomeriggio di Canale 5 chiuderà i battenti per sempre con la messa in onda delle ultime puntate di questa prima e unica stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Le anticipazioni sull'atteso finale di sempre rivelano che Suhan si ritroverà in serio pericolo di vita: la donna, infatti, sarà vittima di una brutale aggressione che rischierà di mettere a repentaglio non solo la sua vita ma anche quella del bambino che porta in grembo.

Suhan nel mirino di Riza: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste ultime puntate di Brave & Beautiful rivelano che la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui ci sarà la scarcerazione finale di Riza.

Dopo anni di prigione, l'uomo uscirà finalmente dal carcere e potrà riprendere in mano la sua vita ma con un scopo ben preciso: farla pagare a Tahsin e alla sua famiglia per il male che gli hanno fatto.

Riza, infatti, sostiene di essere stato incarcerato ingiustamente per colpa proprio di Tahsin, motivo per il quale adesso vuole farla pagare all'uomo.

Suhan rischia la vita col suo bambino e finisce in coma

Ma, una volta messo il piede fuori dalla prigione, Riza si scaglierà prepotentemente contro la stessa Suhan.

Le anticipazioni di queste ultime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che la donna sarà vittima di una brutale aggressione da parte dell'uomo che rischierà di compromettere per sempre la sua vita: Suhan verrà portata con urgenza in ospedale e il verdetto finale dei medici non sarà dei migliori.

La donna, infatti, finirà in coma.

Il suo quadro clinico non sarà dei migliori in seguito alle ferite riportate e con lei rischierà di morire anche il bambino che porta in grembo.

Cesur disperato ma vuole vendetta: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Insomma, il sogno d'amore di Suhan e Cesur rischia di essere spezzato per sempre e l'artefice di questa tragedia sarebbe proprio Riza.

Le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della soap opera rivelano che per Cesur questo sarà un colpo durissimo da digerire e da superare.

Per l'uomo, infatti, non sarà facile accettare la condizione in cui si ritrova sua moglie e con lei anche il suo bambino.

Proprio per questo motivo, Cesur non avrà alcuna intenzione di fare in modo che Riza resti impunito. Gli spoiler del gran finale di sempre rivelano che, a quel punto, l'uomo deciderà di allearsi con Tahsin e insieme proveranno a mettere in piedi una vendetta nei confronti di Riza al fine di punirlo per il male che ha fatto a Suhan.