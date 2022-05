Si avvicina il gran finale di Brave and Beautiful, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che continua ad appassionare gli spettatori e il pubblico.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni di queste ultime puntate che presto arriveranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Suhan che, in questi ultimi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà in serio pericolo di vita e dovrà fare i conti con la vendetta spietata e crudele di Riza.

Anticipazioni ultime puntate Brave and Beautiful: Riza pericoloso per Suhan

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Brave & Beautiful rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel corso del gran finale di questa prima e unica stagione, a partire dalla vendetta spietata e crudele di Riza che, dopo essere stato smascherato, non si farà problemi a mettere in pericolo la vita di Tahsin e dei suoi familiari.

In queste ultime puntate della soap opera turca in onda con successo su Canale 5, Riza si metterà all'opera per studiare un piano crudele e spietato che possa colpire in primis la figlia di Tahsin, ignorando il fatto che la donna sia in dolce attesa di un bambino.

E, alla fine, Riza riuscirà ad avere la meglio, dato che gli spoiler di queste ultime puntate di sempre della soap opera rivelano che l'uomo si renderà protagonista di una brutale aggressione ai danni di Suhan.

La donna, a causa delle numerose ferite riportate in seguito a questa aggressione, si ritroverà in coma e lotterà tra la vita e la morte.

Suhan lotta tra la vita e la morte con suo figlio: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Le condizioni di salute di Suhan desteranno non poche preoccupazioni tra i suoi cari, in particolar modo per Cesur.

Le anticipazioni della soap rivelano che nel momento in cui arriverà in ospedale, Suhan finirà in coma e i medici si diranno poco ottimisti anche sullo stato di salute del bambino che porta in grembo, dato che ormai mancano poche settimane alla nascita.

Quale sarà il destino di Suhan? Si salverà oppure morirà dopo la brutale aggressione di Riza?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Il finale della soap con Cesur e Suhan, campione di ascolti del pomeriggio Mediaset

Insomma, un finale tutto da non perdere per i tantissimi spettatori che stanno seguendo le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan.

La soap opera, infatti, sta ottenendo dei risultati d'ascolto decisamente molto importanti in daytime con una media di share che arriva a toccare anche il 21% nel daytime Mediaset e picchi che arrivano al 25% durante la messa in onda.

Entro l'estate, quindi, gli spettatori assisteranno all'epilogo conclusivo delle tormentate vicende dei due giovani innamorati, i quali potranno finalmente godersi la loro vita, dopo aver lottato contro tutto e tutti.