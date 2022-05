L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua ad essere attesissimo dai fan e spettatori. Le prime anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sull'uscita di scena di alcuni volti noti che hanno tenuto banco nel corso della sesta stagione. Tra questi spiccano Beatrice e Dante che non ritroveremo nel corso del nuovo capitolo.

Vittorio Conti, invece potrebbe ritrovare di nuovo l'amore mentre Umberto si ritroverà in pericolo di vita per la vendetta spietata della contessa.

Dante e Beatrice fuori dal cast: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che si assisterà all'uscita di scena della coppia composta da Dante e Beatrice.

I due, al termine della sesta stagione, avevano annunciato di essere pronti a lasciare Milano per prendere in mano le redini della loro vita sentimentale e professionale, dopo che Romagnoli ha rinunciato alle quote per la gestione del negozio.

A confermare questo addio è stata l'attrice Caterina Bertone, che veste i panni di Beatrice Conti.

In una recente intervista e anche sui social, l'attrice che interpreta Beatrice ha confermato che non sarà presente nel cast de Il Paradiso delle signore 7.

Vittorio Conti potrebbe ritrovare l'amore dopo l'addio con Marta Guarnieri

Al momento, quindi, quello di Beatrice sarà un vero e proprio addio assieme al suo amato Dante ma non si esclude che, nel corso delle stagioni a seguire possano esserci colpi di scena ed eventuali ritorni.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso di questa settima stagione potrebbe esserci una svolta importante anche per il tenebroso Vittorio Conti.

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni potrebbe finalmente voltare pagina e archiviare la fine turbolenta e dolorosa della sua relazione con Marta Guarnieri.

Umberto in pericolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 inoltre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto Guarnieri.

Il commendatore ha deciso di portare avanti la sua relazione con Flora Ravasi, incurante dell'astio da parte della contessa.

Tuttavia, sarà proprio Adelaide a dare filo da torcere ad Umberto in questa settima stagione della soap opera. La contessa, infatti, non avrà intenzione di assistere passivamente alla favola d'amore tra Umberto e Flora e quindi sarà pronta a scagliare l'artiglieria pesante nei confronti del commendatore.

Adelaide, quindi, metterà in atto la sua vendetta nei confronti di Guarnieri, motivo per il quale l'uomo si ritroverà in pericolo.