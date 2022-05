Nelle nuove puntate della soap Tv Brave and Beautiful, Adalet riuscirà a evadere dal carcere e incontrerà l'amato Tashin. La donna però, all'insaputa del marito, si incontrerà anche con il fratello Riza, il quale arriverà a uccidere la sua stessa sorella. Tashin sarà preoccupato per la scomparsa di Adalet e non saprà che è stata uccisa da Riza.

Adalet evade dal carcere: spoiler Brave and Beautiful

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, in onda su Canale 5, Adalet inscenerà un tentativo di suicidio per potersi farsi ricoverare in ospedale.

Grazie alla complicità di un'infermiera, la donna riuscirà a fuggire. Con il passare delle puntate, si scoprirà che questa non sarà stata affatto una buona idea per la moglie di Tashin. La donna si nasconderà in una villa dove avrà modo di incontrare il marito. Adalet spiegherà a Tashin di essere starà minacciata da Riza e che sarà stato per questo, che nelle ultime settimane, si era rifiutata di incontrarlo. Chiarito questo, Korludag dirà alla moglie che dovrà scappare all'estero e rimanerci per qualche tempo, al fine di non correre ulteriori pericoli. In questa fase della trama, Tashin coprirà quindi la fuga di Adalet.

Riza uccide Adalet strangolandola

Mentre Tashin si adopererà per organizzare la fuga di Adalet, la donna, all'insaputa del marito, vorrà avere un ultimo confronto con Riza.

Tra i due fratelli avverrà un drammatico confronto, durante il quale Adalet arriverà a puntate una pistola contro Riza. I telespettatori non vedranno subito cosa accadrà tra loro. Si scoprirà il destino di Adalet solo tramite un flashback qualche puntata più avanti. Nel dettaglio, si scoprirà che Adalet verrà colpita alla testa da Turan proprio mentre starà sparando a Riza.

In seguito, la donna si riprenderà e cercherà di difendersi mordendo la mano del fratello. Riza a questo punto, ucciderà Adalet strangolandola.

Riza occulta il cadavere di Adalet e si prende gioco di Tashin

Non sfuggirà ai telespettatori di Brave and Beautiful, il fatto che Riza durante l'omicidio della sorella, sarà alquanto sconvolto e addirittura piangerà nel momento in cui la starà strangolando.

Riza, però, non avrà nessuna intenzione di svelare a Tashin la morte di Adalet, in quanto lo vorrà veder soffrire nel momento in cui aspetterà invano di riabbracciare la sua amata. Infatti Riza occulterà il corpo della sorella e con il suo fidato scagnozzo Turan, tenderà una trappola a Tashin. Con il telefono di Adalet, gli manderà un messaggio, con il quale gli dirà appuntamento in un bosco fuori città. Proprio Riza è, Turan si apposteranno dietro ad alcuni alberi per vedere la faccia preoccupata di Tashin quando non vedrà arrivare la moglie. Riuscirà Tashin a scoprire che Adalet è morta? Non resta che attendere le nuove puntate di Brave and Beautiful per scoprirlo.