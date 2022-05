Can Yaman ha deciso di affidare al suo profilo Instagram uno sfogo che riguarda la sua vita privata. Secondo quanto ha affermato, l'attore turco si trova costretto a cambiare casa per via dell'invadenza di alcuni fan che lo seguono sotto la sua dimora di Roma arrivando perfino a citofonare di notte. Già la sua manager aveva chiesto ai sostenitori di fare un passo indietro per arginare una situazione che stava arrivando a livelli inauditi. Ma la cosa non si è verificata, per cui adesso Can ha preso una decisione definitiva. Il turco ha poi colto l'occasione per informare i fan sui suoi prossimi progetti lavorativi che lo porteranno a restare ancora a Roma per un periodo.

Lo sfogo dell'attore turco

"Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo molto unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale…", ha esordito Can sui social affermando di voler bene ai suoi sostenitori, ma di avere al contempo bisogno di trovare la pace che nell'ultimo periodo evidentemente gli è mancata.

Prima di spiegare i motivi del suo stress, Can però ha voluto tranquillizzare tutti coloro che tengono a lui veramente che non andrà via dall'Italia per il momento. "Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima", ha informato l'attore, specificando però che il suo lavoro lo spinge per forza di cose a spostarsi da un luogo all'altro, per cui non è detto che in futuro Can non sia costretto a lasciare il Belpaese per portare a termine altri progetti.

Can Yaman alla ricerca di privacy

Successivamente, Yaman è andato avanti spiegando che alcuni cambiamenti si renderanno ugualmente necessari nella sua sfera privata. "Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua", si è sfogato Can e dalle sue parole emerge l'esasperazione per ciò che deve subire quotidianamente.

Per l'attore è diventato intollerabile che le follower si arroghino il diritto di scegliere chi è la donna giusta al suo posto, attaccando di conseguenza coloro le quali non ritengono adatte a lui. "Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci", ha terminato Can, augurando ogni bene a chi lo segue e a chi crede in lui.

Can si guarderà bene adesso dal rivelare il posto scelto per la sua nuova dimora. Per lui adesso è fondamentale ritagliarsi del tempo, soprattutto in vista dei nuovi impegni lavorativi che lo vedranno protagonista ma di cui non ha dato molti dettagli.