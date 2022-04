Can Yaman continua inarrestabile la sua scalata al successo. L'attore turco è sempre più richiesto sui set, ma lui stesso ha preferito mantenere il massimo riserbo sui prossimi progetti che lo vedranno protagonista. Un post pubblicato da Can ha incuriosito non poco i follower: ha affermato che lo attende un anno molto intenso, ma ha aggiunto di non poter dare ulteriori informazioni per motivi contrattuali. Al contempo ha invitato i suoi sostenitori a stare attenti alle prossime mosse che potrebbero rivelare qualcosa in più.

Novità in arrivo per l'attore turco

Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, che conta 9.3 milioni di follower, Can ha solleticato la curiosità dei follower che ne seguono ogni passo con grande attenzione. "Abbastanza presto potremo goderci 12 episodi della prima stagione", ha detto l'attore in riferimento a Viola come il mare, annunciando che dopo sette mesi di lavoro, in cui sul set ha ricreato una famiglia con gli altri colleghi e lavoratori della produzione, la fiction andrà in onda molto probabilmente il prossimo autunno.

Secondo Can l'attesa verrà ampiamente ricompensata. "Tuttavia è ora di passare ad altri progetti", ha poi proseguito l'attore, "Un anno intenso sta arrivando", ha poi affermato il turco, aggiungendo di non poter dare altre informazioni al riguardo anche per motivi contrattuali, ma è solo questione di tempo prima che ogni cosa venga resa nota ai suoi fan.

Can ai suoi fan: 'Restate sintonizzati'

"Ci vuole tempo per fare le cose per bene", ha proseguito Can. che ha detto di essere al lavoro anche per organizzare al meglio il suo tempo sul set. In ogni caso, il video che è allegato a questo post ha riportato i fan agli allenamenti che Can faceva per il set di Sandokan, che poi sono stati sospesi.

"Non vedo l'ora di riprendere da dove avevamo interrotto", ha detto l'attore proprio in riferimento a questo tipo di allenamenti.

Che presto il set di Sandokan veda finalmente la luce? Tutto è possibile anche in virtù della battuta finale di Can nel suo post. "Restate sintonizzati, continuerò a sorprendervi", ha terminato l'attore, incuriosendo sempre più i follower che non vedono l'ora di vedere il loro beniamino impegnato nel prossimo lavoro.

Quello che è certo è che Can avrà un bel da fare nei prossimi mesi, visto che la sua presenza è molto richiesta sui set. Il nome di Can Yaman è un vero richiamo per milioni di fan e questo fa di certo gola ai produttori televisivi. Ora la palla passa direttamente a lui: Can è alla ricerca del set giusto per lui, perché al momento la crescita professionale viene prima di ogni cosa.