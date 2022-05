Tante novità accadranno in occasione delle nuove puntate di Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel) in programma dal 9 al 13 maggio su Canale 5. Le trame della Serie TV rivelano che Cesur Alemdaroglu scoprirà la verità sulla gravidanza di Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün), mentre Tahsin apprenderà che Salih è coinvolto nella morte di Fugen.

Brave and Beautiful: anticipazioni puntate da lunedì 9 a venerdì 13 maggio

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 maggio in prima visione tv, rivelano che Cahide si recherà a trovare Korhan nella sua nuova dimora.

Qui pregherà suo marito di ospitarla per amore della bambina che sta per venire alla luce. La donna, inoltre, gli spiegherà di non sentirsi al sicuro da quando Tahsin ha permesso a Hulya e suo figlio Zafer di abitare con loro.

Nel frattempo Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e Suhan si metteranno sulle tracce di Selma, la presunta amate del custode Cuneyt. I due ex coniugi prenoteranno nell'albergo dov'è impiegata la donna, luogo in cui scopriranno che la dipendente ritornerà dall'amante la mattina seguente. Per questo motivo rimanderanno il piano, trovando riparo nell'unica camera disponibile dell'hotel.

Suhan confessa a Cesur di non aver abortito

Nelle puntate 9-13 aprile di Brave and Beautiful, Suhan confesserà all'ex marito di non aver abortito.

Per questo motivo gli chiederà se sarebbe disposto a sotterrare l'ascia di guerra per formare una famiglia felice insieme a lei. Tuttavia Alemdaroglu si trincerà dietro a un ermetico silenzio.

Nel frattempo Korhan accetterà di dare ospitalità a Cahide, che tenterà con ogni mezzo di riconquistarlo, ma con scarsi risultati. Dall'altro canto Hulya tenterà di fare la stessa cosa con Tahsin, ottenendo il medesimo risultato.

In seguito quest'ultimo si recherà a trovare Adalet in carcere, dove incontrerà Riza.

Alemdaroglu scopre che Salih ha chiesto il ferro per costruire la gabbia

Durante l'incontro Tahsin e Adalet scopriranno che Riza vuole qualcosa da loro. Dopodiché il signor Korludag riceverà un video in cui Salih spiega del piano per eliminare Fugen.

L'uomo, a questo punto, deciderà di avere un confronto con il padre di Sirin.

Cesur Alemdaroglu intanto, grazie a una rivelazione di Cuneyt, scoprirà che Salih gli aveva chiesto del ferro. In questo modo dedurrà che l'uomo è coinvolto nell'omicidio della madre.. Cahide prenderà accordi con Turan per la consegna del bambino.

Infine Reyhan avrà un malore, dopo aver scoperto da una chiacchierata di Tahsin con la figlia che Salih ha ucciso Fugen.