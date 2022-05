Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cesur verrà a sapere che potrebbe essere arrestato e così fuggirà via. Intanto, Suhan deciderà di aiutare il procuratore offrendosi come esca e raggiungerà Cesur nel luogo in cui è nascosto. I due però si metteranno a cercare prove che possano scagionarlo e scopriranno che Alì potrebbe fornirgli un alibi, in quanto tramite una gomma da cancellare scopriranno che il bambino avrà assistito all'omicidio.

Alì potrebbe scagionare Cesur

Nelle puntate in onda settimana prossima, la famiglia Korludag riceverà la notizia della morte di Salih e per questo verrà interrogata. Intanto, Cesur verrà a sapere che potrebbe essere arrestato da Banu e deciderà di fuggire. Suhan però aiuterà il procuratore a catturare il suo ex marito. In particolare, la donna si offrirà da esca e raggiungerà Cesur con una scusa nel luogo in cui sarà nascosto.

Nel frattempo, Cesur si ricorderà che quando è stato trovato il corpo senza vita di Salih sotto le scarpe c'era un fiore. Proprio per questo l'uomo e la sua ex moglie proveranno a identificare il fiore e scopriranno che quest'ultimo cresce nei dintorni di Korludag. In questo modo, la coppia riuscirà a trovare il luogo del delitto, in cui verranno ritrovate tracce di sangue e una pallottola in un albero.

Allo stesso tempo, Cesur troverà anche una gomma da cancellare sulla quale sarà scritto il nome di Alì. Se quest'ultimo avrà assistito al delitto potrà darà un alibi a Cesur. Suhan però quando andrà a casa di Alì, verrà cacciata in malo modo dalla madre e dirà che il figlio non ha visto nulla. Tutto ciò insospettirà Cesur e Suhan.

Tahsin avrà un malore e verrà trasportato in ospedale

Poco dopo, Sirin sospetterà che sia stato Riza a uccidere il padre e così lo dirà a Suhan. Quest'ultima convincerà Sirin a parlare dei suoi sospetti con il procuratore. Intanto, Turan rapirà Alì per tendere una trappola a Cesur e farlo arrestare, ma il bambino scapperà via e si imbatterà in Mihirban, che lo porterà dalla polizia.

Così facendo Cesur verrà scagionato e il bambino indicherà Tahsin fra i presenti sulla scena del crimine.

Nel frattempo, Suhan entrerà nella camera di Riza e troverà un CD che conterrà il video che incrimina Salih per l’omicidio di Fugen.

Infine, Serhat metterà Cesur nella stessa cella di Tahsin nella speranza che i due possano chiarirsi. L'ex marito di Suhan farà diverse domande a Tahsin che ad un tratto avrà un malore e verrà portato in ospedale.