A pochi giorni dalla finale di Amici 21, in programma domenica 15 maggio su Canale 5, i cantanti hanno firmato il loro primo contratto con le case discografiche. Mentre Sissi è stata riconfermata con Sugar, Alex e Luigi Strangis hanno catturato l'attenzione della major indipendente 21CO fondata da Briga e Giordana Angi.

Le prime parole di Luigi e Alex

In un comunicato ufficiale divulgato da Amici 21, sono stati svelati i contratti firmati dai cantanti della scuola più famosa d'Italia.

Scendendo nel dettaglio, Alex e Luigi hanno catturato l'attenzione di varie case discografiche.

Alla fine, però, l'allievo di Lorella Cuccarini e l'allievo di Rudy Zerbi hanno deciso di accettare la proposta della major indipendente 21CO.

Alex ha commentato il traguardo raggiunto: "Per me questo significa rimanere in una famiglia che mi ha accolto e creduto". Il cantante che ha come coach Lorella Cuccarini ha rivelato di essere stato contattato anche da Warner e Carosello. A fare al compagno di scuola, è arrivato Luigi Strangis: anche lui come Alex si è detto onorato di proseguire la collaborazione con la casa discografica che fin dall'inizio del suo percorso ad Amici21 ha creduto in lui.

Entrambe gli allievi hanno sostenuto che in passato alcuni vincitori di Amici, x Factor o The Voice sono finiti nel dimenticatoio perché non hanno avuto alle spalle una major che ha creduto realmente nel loro progetto.

La reazione dei fan

Su Twitter, la decisione di Luigi e Alex di firmare il primo contratto con 21CO ha spaccato l'opinione. Da un lato c'è chi ha sostenuto che sia una scelta azzardata affidare il talento in una casa discografica creata da poco, rispetto ad etichette più famose. Altri utenti invece, si sono detti soddisfatti perché tale major è gestita da ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi, quindi sanno cosa serve ad un ex allievo una volta uscito dalla scuola.

Inoltre, c'è anche chi ha sperato in un duetto tra Giordana Angi - fondatrice con Briga della 21CO - e Luigi.

Sissi, Albe e LDA con chi hanno firmato?

Sissi ha continuato la collaborazione con Sugar. La diretta interessata ha spiegato che la casa discografica aveva creduto in lei quando era una perfetta sconosciuta.

Dunque, ricevere la stessa considerazione per lei è stato un onore.

Albe ha firmato con Warner. L'allievo di Anna Pettinelli ha parlato di un sogno che diventa realtà: "Se penso che cantavo e scrivevo i miei pezzi nella mia cameretta, non posso credere che tra poco uscirà un ep con il mio nome".

LDA invece, ha firmato un contratto con la Sony. In questo caso, però, non sono mancate delle polemiche: alcuni utenti hanno sostenuto che il cantante sia stato "favorito" dal padre Gigi D'Alessio che fa parte della stessa casa discografica.