Sabato 28 maggio, Clarissa Selassié sarebbe dovuta intervenire a Non Succederà Più. Stando a quanto riferito dalla conduttrice Giada Di Miceli, all'ultimo minuto la 20enne avrebbe deciso di non partecipare. In puntata, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sulla Principessa e ha precisato che non verrà più invitata nel suo programma.

L'accaduto

Durante la puntata di Non Succederà Più di sabato 28 maggio sarebbe dovuta intervenire l'ex concorrente del Gf Vip. Come raccontato dalla conduttrice radiofonica, tuttavia, la Principessa all'ultimo minuto avrebbe deciso di dare forfait: Di Miceli non ha gradito le motivazioni della 20enne.

Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha spiegato agli ascoltatori che poche volte nella sua trasmissione ci sono degli imprevisti. Tuttavia, la maggior parte delle volte la redazione cerca sempre di risolvere tutto al meglio. Nel caso di Clarissa Selassié, però, non si sarebbe trovato un punto d'incontro: "Lei qualche minuto fa ci ha detto che non ci sarà".

I motivi della Principessa

Stando a quanto riferito da Giada Di Miceli, Clarissa avrebbe deciso di non rilasciare alcuna intervista a Non Succederà Più, perché non era a conoscenza delle domande. Con tono polemico la conduttrice radiofonica ha precisato che nella sua trasmissione gli ospiti non hanno mai ricevuto le domande in anteprima.

Al massimo, ogni ospite viene messo al corrente degli argomenti trattati ma nulla di più.

A quel punto Di Miceli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sulla Principessa: "Non so cosa dirvi, le domande non le ho mai mandate a nessuno. Credo che le domande manco Belen Rodriguez le chieda...".

Successivamente la speaker radiofonica ha augurato un grande in bocca al lupo alla 20enne: "La signorina Clarissa qui non verrà più per mia volontà".

Le sorelle Selassié potrebbero essere nella prossima edizione di Tale e Quale Show

Al momento la Principessa ha deciso di non fornire la sua versione dei fatti sulla mancata ospitata a Non Succederà Più. Tuttavia, Clarissa, Jessica e Lulù da settembre potrebbero tornare sul piccolo schermo. Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, le tre sorelle avrebbero accettato di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show e le trattative con le "Princess" sarebbero andate a buon fine.

Non sarebbe la prima volta che Carlo Conti porta all'interno del programma di Rai1 ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, il conduttore toscano aveva fortemente voluto nel cast di Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.