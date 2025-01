La convivenza al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes è sempre più difficile. Nella serata di sabato 25 gennaio, parlando con Shaila Gatta, il 28enne milanese è tornato ad esprimere un parere negativo sul ripescaggio della modella brasiliana: "Ma chi è questa? Lei lancia bollitori e viene a dirmi a me di rispettare le regole, quando è la prima che non le rispetta?".

Durante la puntata di giovedì 23 gennaio, sono stati ripescati quattro concorrenti tra ex eliminati e ritirati: Iago Garcia, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

Per Federica Petagna e Michael Castorino invece non c'è stato nulla da fare: entrambi gli ex coinquilini non sono stati "premiati" dal pubblico per rientrare in casa.

La stoccata di Lorenzo

Lorenzo, parlando con Shaila, si è detto contrariato al ripescaggio di Helena: "Ti dico una cosa, chi è questa qui che esce, ha la possibilità di rientrare dopo alcune settimane fuori dal Reality Show tra capelli, feste, servizi fotografici, interviste e mi viene a dire a me di non fare rumore in camera mentre lei sta dormendo?".

E ancora: "Lei lancia bollitori e viene a dirmi a me di rispettare le regole, quando lei è la prima che non le rispetta?".

PORCO CANE CHE SERVIZIO STO TREMANDO pic.twitter.com/e3JHHiiMEc — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉👄 (@fillerlover) January 26, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Le parole di Lorenzo su Helena Prestes non sono passate inosservate ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra: da un lato c'è chi si è detto d'accordo con lui, mentre dall'altro c'è chi lo trova ripetitivo.

Un utente si è complimentato con Lorenzo: "Stavolta va detto, Lollo ha servito". Un altro ha commentato: "Il fatto che proprio lui stia parlando e dicendo queste cose fa ridere. Parla lui che ha pronunciato parole blasfeme e avuto atteggiamenti aggressivi al GF". Un telespettatore si è soffermato su Shaila: "Lei sembra plagiata.

Tutto quello che lui dice, lei acconsente anche quando comprende che sono cose fuori luogo". Un telespettatore si è schierato con Spolverato: "Ha ragione". E poi ancora: "Lorenzo continuando a rimarcare la parola 'regina', non fa altro che dimostrare come soffra l’idea di non essere l’unico acclamato".

GF: 6 concorrenti al televoto

Nel corso della 25^ puntata sono finiti al televoto le tre donne più votate e i tre uomini più votati dai loro coinquilini.

Dunque si trovano in nomination: Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Tra questi il meno votato dovrà abbandonare il programma.