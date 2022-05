Cambio di palinsesto Rai per Don Matteo 13, che non va in onda giovedì 12 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. La settima puntata slitta, visto che è in programma l'Eurovision Song Contest, che terrà compagnia ai telespettatori per tre serate su Rai 1. Intanto, dopo un primo momento di stallo, gli ascolti della storica Serie TV volano alle stelle, in particolare con la puntata nella quale è arrivato Don Massimo, il sostituto dell'amatissimo prete in bicicletta interpretato da Terence Hill. Se Raoul Bova ha convinto il pubblico, il nuovo prete di Spoleto non piace proprio ai parrocchiani, che non riescono ad accettarlo e lo guardano con sospetto.

Di seguito tutti i dettagli sul cambio di programmazione e quando andrà in onda la puntata cancellata.

Cancellata la puntata di Don Matteo 13 di giovedì 12 maggio

Giovedì 12 maggio sarebbe dovuta andare in onda, in prima visione assoluta, la settima puntata di Don Matteo 13, come sempre in prima serata su Rai 1.

Ormai Terence Hill ha passato il testimone a Raoul Bova, anche se temporaneamente. Proprio per la curiosità di vedere come se la cava Don Massimo, il pubblico ha premiato la serie tv con uno share da record, che l'ha fatta salire sul podio degli ascolti del giovedì sera con quasi sei milioni di spettatori davanti al piccolo schermo.

Cambia però la programmazione, in quanto la Rai trasmetterà le tre serate dedicate all'Eurovision Song Contest 2022, che andrà in onda il 10, il 12 e il 14 maggio alle 20:30.

Le tre serate verranno commentate da Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. L'Eurovision si terrà al PalaAlpitour di Torino e vedrà moltissimi artisti cantare sul palco per aggiudicarsi la vittoria, che è stata dei Maneskin in Olanda nel 2021.

Dato che la seconda semifinale sarà giovedì 12 maggio, la settima puntata di Don Matteo dovrà per forza di cose slittare per lasciare spazio al grande evento musicale.

Quando viene recuperata la puntata di Don Matteo del 12 maggio 2022

Ovviamente la settima puntata di Don Matteo 13 verrà mandata in onda la settima seguente, ovvero il 19 maggio sempre su Rai 1 alle 21:25 circa e su RaiPlay on demand, dove sarà possibile rivedere l'episodio in replica.

Nel frattempo si attende la sesta puntata del 5 maggio, che vedrà Don Massimo nei guai dopo essere stato coinvolto in un'indagine, fatto che getterà ancora più ombre su di lui da parte dei compaesani.

Intanto Cecchini indagherà su Valentina, che terrà nascosta la sua storia con Marco, un uomo più grande di lui.

Le anticipazioni rivelano che Anna sarà costretta a fare il doppio gioco per coprire la ragazza, ma Cecchini non mollerà la presa, deciso ad arrivare alla verità.