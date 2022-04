La puntata di Don Matteo che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 5 maggio sarà ricca di colpi di scena e novità. A tal proposito, Marco inizia un nuovo capitolo della sua vita accanto a Valentina. Nardi, infatti, sembrerebbe avere dimenticato Anna, grazie alla figlia di Anceschi. Nel frattempo, gli abitanti di Spoleto saranno ancora scossi per la scomparsa del prete e metteranno i bastoni fra le ruote a don Massimo, al punto che i compaesani del nuovo parroco raccoglieranno le firme per cacciarlo.

Don Matteo, trama 5 maggio: Marco dimentica Anna grazie a Valentina

La storia d'amore fra Marco e Anna è terminata da qualche tempo, ma i due ex fidanzati hanno mantenuto un rapporto di amicizia. In un primo momento, Nardi ha tentato di riconquistare Olivieri, ma la figlia di Elisa aveva iniziato una relazione con Sergio, naufragata dopo l'uscita del ragazzo dal carcere. Nonostante siano entrambi single, la coppia non ha avuto alcun ritorno di fiamma. Le anticipazioni della puntata di Don Matteo del 5 maggio rivelano che Marco e Valentina diventeranno una coppia.

Don Matteo, puntata 5 maggio: Valentina non dà peso alla differenza di età con Marco

La relazione fra Valentina e Marco è nata da un'amicizia, iniziata quando la figlia di Anceschi è arrivata a Spoleto.

La coppia ha iniziato a vivere nello stesso condominio e la ragazza ha anche aiutato Nardi a riconquistare Anna, ma senza successo. I due vicini di casa si sono scambiati confidenze e si sono dati consigli amorosi ma, alla fine, sono riusciti a fare evolvere il loro rapporto, diventando una coppia. Nella puntata di Don Matteo che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 5 maggio, Valentina non darà peso alla differenza di età che c'è fra lei e Marco, mentre Nardi sembrerebbe avere voltato pagina, lasciandosi alle spalle la relazione con Anna.

Don Matteo, episodio 5 maggio: gli abitanti di Spoleto vogliono mandare via don Massimo

Nel frattempo, gli abitanti di Spoleto saranno ancora sconvolti per la scomparsa di don Matteo. Il nuovo prete, don Massimo, non verrà accettato dai suoi compaesani e la situazione degenererà. A tal proposito, nell'episodio del 5 maggio, i cittadini del paese umbro faranno una raccolta firme per cacciare il parroco.

A quel punto, don Massimo sarà assalito dai dubbi e troverà conforto nel Vescovo. Le indiscrezioni sull'episodio del 5 maggio rivelano che il nuovo prete di Spoleto avrà un rapporto di amicizia con il Vescovo e, pertanto, si recherà dal suo mentore, in cerca di aiuto. Non resta che attendere la sesta puntata di Don Matteo, per scoprire se Marco dimenticherà veramente Anna e se la storia con Valentina avrà un lieto fine.