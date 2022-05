Cambio programmazione in casa Rai per la fiction Don Matteo 13 che vede protagonista Raoul Bova. Per la settima puntata è in programma una variazione di palinsesto, dovuta alla messa in onda delle semifinali di Eurovision Song Contest, lo show musicale evento più atteso della stagione.

A tal proposito, quindi, la fiction campione di ascolti del giovedì sera, risulta cancellata dalla programmazione della rete ammiraglia Rai, per la serata del 12 maggio 2022.

Cambio programmazione Don Matteo 13: cancellato il 12 maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione riguardante Don Matteo 13 è previsto per la serata di giovedì 12 maggio.

In prime time su Rai 1, infatti, non ci sarà la settima puntata della fiction in prima visione assoluta. La serie che vede protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, osserverà un turno di stop dal palinsesto della rete ammiraglia.

Il motivo? Giovedì 12 maggio è prevista la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022, lo show musicale evento di quest'anno che andrà in onda in diretta tv da Torino.

Al timone della manifestazione canora ci saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Ecco quando va in onda la settima puntata di Don Matteo 13

Di conseguenza, per questo giovedì 12 maggio, risulta cancellata la messa in onda della settima puntata della fiction che tornerà in onda nuovamente il 19 maggio.

E, anche il settimo appuntamento si preannuncia denso di colpi di scena, dato che Valentina e Marco dopo essere usciti allo scoperto con la loro relazione, decideranno di vivere tutto alla luce del giorno.

In particolar modo, Valentina risulterà molto entusiasta di questa relazione e pronta a viversi tutto senza lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri.

Le anticipazioni di Don Matteo, però, rivelano che proprio in questo contesto, Marco comincerà a sentire il peso della differenza di età, dato che non riuscirà a tenere sempre il passo alle iniziative proposte dalla sua nuova fidanzata.

Volano gli ascolti di Don Matteo: la fiction batte ogni record con Raoul Bova

In attesa di scoprire se questo amore riuscirà a sopravvivere alle varie difficoltà, va segnalato che con il debutto di Raoul Bova nel cast di Don Matteo 13, la fiction di Rai 1 ha registrato un clamoroso boom di ascolti.

L'episodio caratterizzato dall'arrivo in scena di Don Massimo nella comunità di Spoleto, è stato seguito da una platea di oltre sei milioni e mezzo di spettatori, con picchi che hanno superato anche il muro dei sette milioni.

La fiction ha conquistato uno share superiore al 31% di share, battendo a mani basse tutte le altre proposte della serata e conquistando così la palma d'oro degli ascolti del prime time.