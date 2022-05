Tutti pronti per le nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda a settembre con gli episodi inediti. Nel frattempo, cominciano a trapelare le prime anticipazioni dai profili social degli attori, così come da interessanti interviste che lasciano aperte delle porte. Questo è il caso dell'attore Corrado Tedeschi, che interpretò Carlo Mandelli nella seconda stagione della soap e che, purtroppo, fece una brutta fine. Intervistato da un noto settimanale, Tedeschi ha parlato del suo personaggio, aprendo una porta al suo ritorno: rivedremo Carlo?

Di seguito, le parole dell'attore.

Il Paradiso delle Signore 7, tanti ritorni nella nuova stagione

Sarà una stagione da non perdere (come del resto tutte le precedenti) quella de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre. Stando alle prime anticipazioni, Dante e Beatrice non ci saranno, felici e innamorati lontano da Milano. Al timone del grande magazzino ritroveremo Vittorio Conti, che non perderà la speranza di trovare un nuovo amore, stavolta quello giusto.

Confermati anche Flora e Umberto, anche se dovranno stare molto attenti alla vendetta di Adelaide, pronta a distruggere entrambi, ferita e umiliata nel profondo. Ci saranno anche ritorni inaspettati e, a tal proposito, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Corrado Tedeschi in una sua intervista a Telesette.

Carlo Mandelli torna ne Il Paradiso delle Signore 7?

Corrado Tedeschi ha parlato del suo personaggio, al quale è ancora molto legato. L'attore ha donato il volto a Carlo Mandelli nella seconda stagione della soap Il Paradiso delle Signore, appassionando con la sua storia difficile e tormentata.

Queste le sue parole: ''Insieme azzeccato, abbiamo fatto ascolti incredibili.

Ho un ricordo molto bello di quella stagione che mi ha colpito per i costumi e l'ambientazione''.

Certo, Carlo Mandelli non ha reso facile la vita degli altri protagonisti. Corrado Tedeschi ha raccontato di essersi divertito a interpretare la parte del 'cattivo': ''Diventare qualcuno che non ti assomiglia è sempre molto stimolante''.

Del tutto inaspettatamente, Corrado Tedeschi ha aperto una porta sul possibile ritorno di Carlo nella soap.

Il Paradiso delle Signore 7 torna con diversi rientri

Continuando nella sua intervista, Corrado Tedeschi si è detto molto dispiaciuto per la sua uscita di scena: ''Purtroppo ho fatto una brutta fine''.

Già, perché Carlo morì per un infarto durante una lite con Pietro Mori. I telespettatori si ricordano ancora di lui dopo ben sette anni, come ricorda Tedeschi, che apre una porta al ritorno di Mandelli: ''Mi spiace essere uscito dalla serie in quel modo, però chissà''.

Dunque rivedremo Carlo Mandelli nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre? Anche se difficile, non si esclude un grande colpo di teatro nei nuovi episodi inediti.