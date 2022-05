Manca poco all'arrivo di Disney Plus in Turchia e la piattaforma digitale ha deciso di festeggiare l'evento presentando alla stampa gli ambassador ufficiali, tra cui figurano Demet Özdemir e Hande Erçel. Attesa per le notizie sulle serie che le vedranno protagoniste, al momento sui progetti vige il totale riserbo.

L'evento di lancio di Disney+

Disney+ sarà disponibile in Turchia a partire dal 14 giugno e a un mese preciso dall'esordio della piattaforma digitale, a Istanbul è stato organizzato un evento in cui sono stati presentati gli ambassador ufficiali, scelti tra i volti più amati del mondo del cinema e televisivo turco.

Per l'occasione è stata organizzata una cena speciale presso la Soho House, a cui hanno preso parte due volti molto noti al pubblico italiano: Demet Özdemir e Hande Erçel.

Entrambe saranno due dei volti ufficiali del lancio di Disney+ nel territorio. Alla serata non era presente Can Yaman, anche se molto presto collaborerà con la piattaforma digitale per una nuova produzione.

Demet e Hande all'evento Disney+

Sia Demet Özdemir che Hande Erçel sono state interpellate dalla stampa all'uscita della Soho House. Entrambe si sono dimostrate orgogliose della collaborazione con Disney+, ma allo stesso tempo hanno mantenuto una certa riservatezza, che viene imposta dai rigidi contratti con la piattaforma digitale.

Demet, al momento, è impegnata sul set di Dünyayla Benim Aramda, al fianco di Buğra Gülsoy e Hafsanur Sancaktutan, ma la data di uscita della serie è ancora sconosciuta e secondo alcune stime potrebbe non avvenire a breve. Infatti le produzioni originali delle piattaforme digitali come Disney+ o Netflix, prima di rilasciare i prodotti, devono occuparsi del doppiaggio per le varie lingue dei Paesi in cui il servizio è disponibile e il lavoro si presenta abbastanza lungo.

Tra gli ambassador anche Burak Deniz

Anche Hande Erçel ha rilasciato delle dichiarazioni sulla cena tra gli ambassador organizzata da Disney+: "Siamo stati insieme, è stata una serata molto piacevole". È in merito al suo prossimo impegno con la piattaforma digitale, anche lei ha glissato l'argomento ("spiegherò i progetti più in là, grazie"), anche se al momento le indiscrezioni la vorrebbero al fianco di Can Yaman nella serie El Turco.

Tra gli ambassador è presente anche Burak Deniz, noto al pubblico italiano per essere stato uno dei protagonisti de Le fate ignoranti - La serie. Diretta da Ferzan Özpetek, è stata la prima produzione originale per Disney+ Italia.

Concludono il gruppo degli ambassador Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Cansu Dere, Eda Ece, Engin Akyürek, Pınar Deniz e Pınar Bulut.