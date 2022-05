Mercedesz Hernger sta prendendo in giro Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi? Lunedì 16 maggio, a Mattino 5 il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha fornito la sua versione dei fatti. Il diretto interessato ha spiegato che l’attuale naufraga potrebbe essersi lasciata con Fulvio poco prima di approdare in Honduras.

L’episodio incriminato

Mercedesz è finita al centro delle polemiche per essersi presentata single all’Isola dei Famosi. La diretta interessata ha rivelato di essere interessata ad una conoscenza con Edoardo Tavassi. Arrivata in Honduras, la nuova concorrente sembra essere riuscita nel suo intento: Mercedesz è sempre più vicina al concorrente romano.

Mentre in Honduras, però, sono all’oscuro di tutto, in Italia si mormora di una presunta love story tra la figlia di Eva Henger e un ragazzo di nome Fulvio.

La versione del paparazzo

Barbara d’Urso si era occupata del caso “Mercedes Henger” e aveva spiegato di avere appreso del fidanzamento della naufraga con Fulvio. Al contrario, Arianna David aveva smentito il Gossip. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Andrea Franco Alajmo. In collegamento con Mattino 5, il diretto interessato ha fatto sapere di avere avuto una lunga telefonata con Eva Henger. A quanto pare, la ragazza avrebbe effettuato un viaggio con Fulvio, sua mamma e il marito della donna in Ungheria per andare a trovare i suoi familiari.

Durante il viaggio, però, l’attuale naufraga avrebbe capito di non provare nulla per l’imprenditore. Dunque, Mercedesz sarebbe stata impegnata, ma fino a pochi giorni prima di partecipare all’Isola dei Famosi. Tuttavia, il paparazzo ha spiegato che Mercedesz ha continuato ad avere delle uscite Fulvio. Il diretto interessato infatti, ha reso noto sull’account social della naufraga venivano pubblicati degli scatti in compagnia del misterioso uomo.

Mercedesz parla del rapporto con la madre

In Honduras, Mercedesz Henger ha parlato del rapporto con sua mamma. La diretta interessata ha precisato che negli ultimi anni non si sono parlate molto. Tuttavia, vista la recente situazione, la giovane ha messo a tacere i dissapori con la donna e le è stata vicina. Per chi non lo sapesse, la showgirl è stata vittima di un grave incidente stradale con il compagno nel quale ha riportato numerose fratture.

La stessa concorrente ,fino all’ultimo era indecisa se partecipare o meno all‘isola dei Famosi. Dopo essere stata incoraggiata dalla mamma, la giovane ha deciso di accettare approdare in Honduras insieme a Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Per Mercedesz è la seconda partecipazione al Reality Show di Canale 5.