Disney Plus si prepara a debuttare in grande stile in Turchia e, tra le tante serie di prossima produzione, una vedrà come protagonista Can Yaman. Da settimane si parla della possibile protagonista femminile delle dizi che lo vedrà protagonista e tra i media turchi spuntano le prime indiscrezioni. Infatti pare che questo ruolo sia stato offerto ad Hande Erçel.

Can Yaman sarà il protagonista di El Turco

Can Yaman recentemente, tramite una storia su Instagram, ha confermato che a breve inizierà la collaborazione con la piattaforma digitale Disney Plus.

Aveva già parlato dei sui nuovi progetti, ma i dettagli erano praticamente inesistenti a causa di alcune clausole contrattuali che impongono la massima riservatezza sulla produzione di cui sarà protagonista.

Alcuni indiscrezioni provenienti dalla Turchia, però, raccontano che la serie si intitolerà El Turco e che sarà adattata al romanzo omonimo di Orhan Yeniaras. La trama della serie si concentrerà su quanto accaduto durante l'assedio di Vienna e Can Yaman interpreterà un predone ottomano. Prodotta da Ay Yapım con la sceneggiatura di Kerem Deren e la regia di Uluç Bayraktar, la serie, almeno fino a ora, non ha ancora delle protagoniste femminili. Si è parlato di un'attrice famosa a livello internazionale e di un'altra attrice turca, e per quest'ultima iniziano a spuntare le prima ipotesi.

Hande Erçel potrebbe recitare al fianco di Can Yaman

Secondo i media turchi la casa di produzione Ay Yapım avrebbe fatto un'offerta ad Hande Erçel per essere la protagonista femminile di El Turco. A quanto pare, sempre secondo questi rumor, l'attrice sarebbe molto interessata a questo ruolo e non si esclude che possa accettare di recitare al fianco di Can Yaman.

In fondo è ormai certo che anche Hande Erçel abbia firmato un contratto con la Disney, visto che tramite una storia su Instagram ha confermato tale collaborazione. Non è escluso che questa indiscrezione possa trasformarsi in realtà. Per quanto riguarda "l'attrice internazionale", invece, non sono ancora state fatte delle ipotesi, ma pare che il nome possa essere rivelato molto presto.

L'attore torna a recitare in Turchia a due anni da Bay Yanlış

Can Yaman tornerà in Turchia per questo nuovo progetto con Disney Plus. È dal 2020 che l'attore non partecipa alla produzione di una dizi. L'ultimo suo lavoro è stato Bay Yanlış (Mr Wrong - Lezioni d'amore), arrivato dopo il successo di Erkenci Kuş (DayDreamer - Le ali del sogno), la serie che l'ha visto al fianco di Demet Özdemir.

Per quanto riguarda Hande Erçel, invece, questa sarebbe la prima produzione che arriva dopo il successo Sen Çal Kapımı (Love is in the air), la serie che l'ha vista protagonista insieme a Kerem Bürsin.