Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena legati ad Anna Imbriani.

In questi giorni sono cominciate le riprese delle nuove puntate della soap opera pomeridiana che saranno trasmesse da settembre in poi su Rai 1 e, a fare un po' di spoiler su quello che succederà, ci ha pensato l'attrice Giulia Vecchio.

In una delle stories pubblicate in queste ore sui social, ha condiviso un video dove si sono viste delle anticipazioni di troppo su quello che succederà nel corso della stagione, compreso un possibile allontanamento di Anna da Milano.

L'attrice di Anna Imbriani svela degli spoiler su Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, da questo lunedì 30 maggio sono ripartite ufficialmente le riprese de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del pomeriggio che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Confermatissima la presenza dell'attrice Giulia Vecchio, che tornerà a vestire i panni di Anna Imbriani, reduce dal matrimonio con il giovane Salvatore Amato.

E, in queste ultime ore, è stata proprio l'attrice di Anna che sui social ha condiviso un video in cui veniva inquadrato una sorta di copione contenente i punti salienti della settima stagione della soap opera, legati al suo personaggio.

Quinto potrebbe non essere morto e tornare ne Il Paradiso 7

Ovviamente, i tantissimi fan social della soap opera, hanno passato al setaccio le informazioni contenenti in questo documento pubblicato in rete dall'attrice di Anna e sono venute fuori un po' di succulenti retroscena su ciò che potrebbe succedere.

In particolar modo, da questo documento è emerso che Quinto potrebbe essere ancora vivo e quindi tornare nel corso della settima stagione della soap.

A quanto pare, infatti, in una delle prossime puntate previste in autunno su Rai 1, dovrebbe arrivare una telefonata sospetta, la quale potrebbe avere a che fare proprio col ritorno in scena di Quinto, l'ex marito di Anna che nella passata stagione venne dichiarato morto.

Anna e Salvo dovrebbero allontanarsi per un po' ne Il Paradiso delle signore 7

Ma non è finita qui, perché da questi scatti social pubblicati dall'attrice, compare anche la scritta: "Tua madre deve fare un intervento in America e tu devi venire".

Il sospetto, quindi, è quello che Anna Imbriani potrebbe uscire di scena per un po' di tempo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 per soggiornare in America e stare al fianco di sua mamma che dovrebbe fare questo intervento.

Di conseguenza, la coppia Anna-Salvatore potrebbe essere costretta a separarsi per un po' di tempo: riusciranno a resistere? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.