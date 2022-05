La tredicesima stagione di Don Matteo si è conclusa giovedì 26 maggio e, visto il successo ottenuto, si sta già parlando del seguito della fiction di Rai 1. Forti dei grandi risultati ottenuti e degli ascolti avuti, anche dopo il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, gli sceneggiatori e gli attori stanno già pensando alle nuove puntate. In una recente intervista, Maurizio Lastrico ha parlato della storyline del suo personaggio, Marco Nardi, e della situazione sentimentale con la sua partner sul set. In particolar modo, per l'attore è impensabile che possa continuare il tira e molla con Anna Olivieri.

Don Matteo: il futuro di Marco e Anna è in bilico

L'ultima puntata di Don Matteo 13 è stata ricca di colpi di scena e novità. Il pubblico da casa attendeva con ansia il ritorno di fiamma fra Marco e Anna ed è stato accontentato. I due colleghi della caserma di Spoleto, infatti, dopo qualche anno di tira e molla, tradimenti e incomprensioni, si sono lasciati andare alla passione nell'ultimo episodio della fiction Rai. Il pubblico ministero e Olivieri sarebbero dovuti convolare a nozze qualche anno fa, ma Nardi aveva tradito la futura sposa e, pertanto, la coppia si era lasciata. Nelle recenti puntate, andate in onda sul piccolo schermo, Marco aveva voltato pagina con Valentina, mentre Anna era nuovamente single, dopo la delusione ricevuta da Sergio La Cava, sparito nel nulla, una volta uscito dal carcere.

In una recente intervista, Maurizio Lastrico, che ricopre da anni il ruolo di Marco Nardi, ha fatto chiarezza su quanto potrebbe accadere nelle nuove puntate, non dando per certo un lieto fine per il suo personaggio e quello della figlia di Elisa. Il futuro dei due colleghi, infatti, sarebbe in bilico.

Don Matteo: le parole di Maurizio Lastrico sul futuro di Anna e Marco

L'attore genovese, infatti, ha rivelato: ''Non è mai successo nella storia di Don Matteo, che un pm sia rimasto per più di tre stagioni''. Inoltre, l'interprete di Nardi ha dichiarato: ''La relazione con la capitana, incluso il bacio che avete visto, apre a diverse possibilità''.

In particolar modo, il comico ha affermato che il futuro di Anna e Marco non sarebbe poi così scontato, aggiungendo: ''La loro storia è stata tirata a lungo ed è impensabile continuare con il tira e molla''. In ogni caso, l'interprete del pubblico ministero di Spoleto, ha lasciato aperta la speranza di un lieto fine, ipotizzando che gli sceneggiatori possano ideare una storyline, talmente forte, da permettere ai due colleghi della caserma di continuare ad essere protagonisti nella fiction di Rai 1.

Il successo anche dopo la partenza di don Matteo

Terence Hill ha lasciato il cast della fiction, a metà della tredicesima stagione. C'era grande attesa per scoprire come se la sarebbe cavata Raoul Bova nei panni di don Massimo e gli ascolti non hanno lasciato dubbi.

Il passaggio di testimone fra l'ex parroco di Spoleto e il nuovo prete è stato un successo. Le ultime puntate della soap sono state seguite da milioni di italiani e, al momento, c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti. L'unica cosa certa, attualmente, è che è prevista la quattordicesima stagione e Frassica ha confermato che sarà nel cast. A tal proposito, l'interprete di Nino Cecchini ha rivelato: ''Finché ce la faccio, ci sarò''. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate di Don Matteo.