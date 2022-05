Neva Leoni si sposa. L'interprete di Tina Amato ne Il Paradiso delle signore, a breve, si sposerà con Claudio Colica. I due innamorati sono fidanzati da diversi anni e, dopo una proposta di matrimonio nell'estate del 2020, i due attori sono pronti per il sì, che verrà celebrato nelle prossime settimane. Nella giornata di lunedì 30 maggio, Neva ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha annunciato ai suoi follower di convolare a nozze.

Il Paradiso delle signore, Neva Leoni e Claudio Colica si sposano: le parole dell'attrice di Tina

Neva Leoni e Claudio Colica fanno coppia fissa da qualche anno e condividono spesso con i loro follower su Instagram, alcuni momenti della loro quotidianità insieme.

Il compagno dell'interprete di Tina Amato è un comico e, qualche volta, l'attrice de Il Paradiso delle Signore è protagonista di filmati ironici con il suo fidanzato. Nella giornata del 30 maggio, Leoni ha pubblicato un post sul suo profilo social, nel quale ha inserito alcuni scatti dell'ultimo weekend di maggio, trascorso con le sue amiche. Nella didascalia, a corredo delle fotografie, l'interprete della signora Recalcati ha annunciato che sposerà Claudio Colica.

Il Paradiso delle signore, l'interprete di Tina Amato si sposa: l'annuncio di Neva Leoni

Neva Leoni ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti passati in Toscana con le amiche, per festeggiare il suo addio al nubilato. L'attrice de Il Paradiso delle signore ha dichiarato: ''E quindi a quanto pare mi sposo.

Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto! Vi amo immensamente. Cerchiamo di vederci ogni tanto pure dopo''. Sembrerebbero imminenti, pertanto, le nozze con Claudio Colica. Il comico ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata nell'agosto del 2020, organizzandole una sorpresa in un cinema. Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi riguardo la cerimonia.

Inoltre, c'è grande curiosità sugli invitati alle nozze ed è ipotizzabile che possano essere presenti anche alcuni degli attori della fiction di Rai 1. Non a caso, spesso, gli interpreti della soap opera hanno affermato di essere una grande famiglia anche lontano dalle telecamere.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Tina Amato e Sandro Recalcati

Nella giornata di lunedì 30 maggio, sono iniziate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti. Al momento, non sono ancora trapelati indizi sulla presenza o meno di Neva Leoni e Luca Capuano sul set della fiction di Rai 1. L'unica cosa certa, attualmente, è che Tina Amato e Sandro Recalcati erano tornati nell'ultimo episodio della sesta stagione, per il matrimonio di Salvatore e Anna Imbriani. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Neva Leoni sarà confermata nel cast della soap opera e se, accanto a lei, ci sarà anche Luca Capuano o se la figlia di Agnese tornerà in scena senza il marito.