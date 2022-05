L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermatissimo a partire dal prossimo settembre 2022, quando riprenderà la messa in onda in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della seguitissima soap opera del primo pomeriggio rivelano che i riflettori saranno ben puntati sulle vicende del triangolo composto da Umberto, Flora e Adelaide.

La contessa, infatti, non avrà alcuna intenzione di assistere da "spettatrice" a questa nuova storia d'amore che ha preso il sopravvento e che la manderà su tutte le furie.

Umberto sceglie Flora e torna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Umberto porterà avanti la sua relazione con Flora Ravasi.

Il commendatore Guarnieri non tornerà indietro sui suoi passi e, dopo la fuga messa in atto con la stilista, per vivere la loro relazione lontani da tutto e tutti, ecco che rimetteranno piede di nuovo in città.

In questi attesissimi episodi della settima stagione, Umberto e Flora ritorneranno così a Milano e saranno pronti a prendere in mano le redini della loro vita.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che la contessa non ha affatto dimenticato lo sgarro e il torto subito da Umberto.

Adelaide pronta a vendicarsi di Umberto e Flora

Di punto in bianco, infatti, il commendatore ha messo la parola fine alla loro relazione e ha tradito così la fiducia di Adelaide anche dal punto di vista professionale.

Un duro colpo per Adelaide che, tuttavia, in questa settima stagione della soap opera non sarà pronta ad incassare il colpo senza battere ciglio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, infatti, rivelano che la contessa si dirà pronta a prendersi la sua rivincita e lo farà mettendo a punto un vero e proprio piano vendicativo nei confronti di Guarnieri.

Ecco perché, in queste nuove puntate della soap opera che saranno trasmesse da settembre in poi su Rai 1, Umberto dovrà stare attento a quelli che potrebbero essere i colpi bassi da parte della contessa.

Adelaide 'spietata' con Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso 7 di settembre

Quest'ultima, dopo essere diventata socia del negozio assieme a Vittorio Conti, potrebbe sferrare una serie di colpi decisivi e inaspettati ai danni di Umberto, col fine di indebolirlo e fargliela pagare per la sua relazione con la giovane Flora Ravasi.

Come si evolverà la situazione? La contessa riuscirà a mettere in crisi Umberto al punto da portarlo a mettere in discussione il suo legame con la stilista, figlia del defunto Achille Ravasi?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvatore Amato, il quale si ritroverà a dover fare i conti con la scoperta del segreto che custodisce sua moglie Anna, legata alla paternità della piccola Irene.