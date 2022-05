L'appuntamento con Uomini e donne riparte da settembre per la stagione 2022/2023 con nuovi tronisti. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, alla luce degli ottimi risultati d'ascolto ottenuti nel corso di questa edizione, tornerà nuovamente a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

E, in queste ore, emergono già indiscrezioni su chi potrebbe approdare sul trono a partire dal prossimo settembre. Tra i nomi attualmente in pole position, vi sono le "non-scelte" di questa edizione, tra cui Federica Aversano e Andrea Della Cioppa.

Quando finisce la programmazione di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne chiuderà i battenti il prossimo 1° giugno con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione.

Il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, però, tornerà in onda nuovamente dal prossimo settembre con le puntate inedite della stagione tv 2022/2023.

Una nuova edizione che punterà su nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella nello studio della popolarissima trasmissione dei sentimenti Mediaset.

Nuovi tronisti Uomini e donne 2022/2023: chi è in lizza

E, in queste ore, emergono già i nomi di chi sarebbe in lizza per entrare a far parte del cast dei prossimi tronisti in carica.

Tra questi spicca il nome di Federica Aversano, l'ex pretendente di Matteo Ranieri scartata alla scelta finale.

Dopo il suo addio al programma, Federica ha fatto sapere di essere ancora single e in una recente intervista si è lasciata andare anche a dei complimenti per Riccardo Guarnieri, dopo che lui ha svelato di averla notata in trasmissione.

La presenza di Federica sul trono, inoltre, potrebbe assicurare continui battibecchi con Tina Cipollari, dato che le due si sono ritrovate ai ferri corti durante la puntata della scelta di Matteo Ranieri.

Da Federica Aversano ad Andrea Della Cioppa: i candidati come nuovi tronisti di U&D

E poi ancora, tra i nomi in lizza spicca quello di Lilli Pugliese, la pretendente di Luca Salatino che è stata "scartata" alla scelta finale del tronista.

Il suo nome è particolarmente gettonato tra i fan della trasmissione, colpiti dalla sua dolcezza e dai suoi modi di fare sempre educati e garbati. Ecco perché si augurano che Maria De Filippi possa concederle una seconda chance, dopo che ha dovuto consolarla alla registrazione della scelta per il rifiuto di Luca.

Occhi puntati anche su Andrea Della Cioppa, il personal trainer rifiutato da Veronica alla scelta finale. Anche in questo caso, il ragazzo ha conquistato con i suoi modi di fare gentili e cortesi, mai sopra le righe e per questo si spera che possa avere una seconda possibilità in trasmissione, nella stagione 2022/2023.