Sono cominciate le riprese de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda da metà settembre in poi in prima visione assoluta.

Gli attori, in queste ore, sono ritornati sul set per girare i nuovi appuntamenti che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

Eppure, non tutti hanno partecipato al primo giorno di riprese: tra gli assenti, ad esempio, spiccano i nomi di Umberto Guarnieri e Ludovica Brancia, entrambi due personaggi clou della soap.

Chi è già tornato sul set de Il Paradiso delle signore 7 per le nuove riprese

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che questo lunedì c'è stato il primo giorno di riprese della nuova stagione.

Diversi attori hanno postato degli scatti sui loro profili social, confermando di fatto di essere tornati al lavoro per girare gli episodi che poi andranno in onda da settembre in poi nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Tra questi vi è Alessandro Tersigni, che tornerà a vestire i panni del dottor Vittorio Conti anche nel settimo capitolo.

Tersigni, nelle ultime ore, ha postato uno scatto social in compagnia dell'attrice Antonella Attili, che veste i panni di Agnese nella soap opera.

Entrambi hanno partecipato al primo giorno di riprese de Il Paradiso delle signore 7 e quindi continueranno ad essere protagonisti di questo attesissimo capitolo.

L'attrice di Anna svela qualche spoiler di troppo su Il Paradiso 7

Confermata anche la presenza di Giulia Vecchio che, proprio dal suo profilo social, si è lasciata andare a qualche scatto di troppo.

L'attrice che interpreta Anna Imbriani, ha pubblicato un video dove inquadrava una sorta di copione contenente i punti salienti dell'evoluzione del suo personaggio in questa settima stagione.

Tra i vari dettagli venuti fuori, emerge che Anna potrebbe uscire di scena per un po' di tempo dalla soap per recarsi in America e stare al fianco di sua mamma che dovrà fare un intervento.

E, come se non bastasse, emerge anche che Quinto, l'ex marito di Anna, potrebbe non essere realmente morto e quindi potrebbe ricomparire nella settima stagione.

Umberto e Ludovica ancora assenti sul set de Il Paradiso 7

Tra gli attori che ad oggi non hanno ancora preso parte alle nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7, invece, spicca il nome di Roberto Farnesi, alias il commendatore Umberto Guarnieri.

Ieri sera, infatti, Farnesi ha postato delle stories dal suo ristorante che si trova a Pisa, confermando di fatto di non essere a Roma per le riprese della soap.

Anche l'attrice di Ludovica ha confermato sui social di essere a Milano e di non aver ancora preso parte alle riprese della settima stagione, svelando però che presto tornerà sul set.